Зарплати у 700 євро і свобода бізнесу: експерти оцінили програму Гриценка

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко у разі перемоги на виборах найбільші зусилля спрямує на боротьбу з корупцією, податковим шахрайством і тиском силовиків на бізнес. Також політик пообіцяв досягти рівня зарплат у 700 євро.

Про це йдеться у його програмі, яку проаналізували експерти на форумі "Відповідальний діалог бізнесу і політиків" 4 березня. Його організувало найбільше в Україні об'єднання підприємців – Національна бізнес-коаліція. Її ініціаторами є Українська рада бізнесу та Союз українських підприємців.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

До слова, Гриценко також відвідав форум. Він прибув на нього, на відміну від інших кандидатів, особисто разом з лідером Об’єднання "Самопоміч" Андрієм Садовим, який зняв свою кандидатуру на користь Гриценка.

"Гриценко у своєму виступі більше акцентував увагу на боротьбі з різноманітними схемами, податковим шахрайством тощо. Він говорив про корупцію, про судову систему та необхідність припинення будь-якого тиску на бізнес. У нього прозвучала теза про зарплату у 700 євро, хоча він детально не описував, як саме досягне такого показника. Водночас зрозуміло те, що якщо його передвиборчу програму все ж вдасться реалізувати, то такі зарплати в Україні можуть стати можливими", – повідомив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Експерт групи "Податкова реформа РПР" Олег Гетман у свою чергу зазначив, що у програмі Гриценка міститься 9 з 10 пріоритетів бізнес-коаліції. "Найбільше зусиль Гриценко прагне спрямувати на боротьбу з корупцією, скорочення можливостей силовиків тиснути на бізнес та створення конкурентних умов ведення бізнесу", – сказав Гетман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів про перші рішення на посаді президента, серед яких скасування строкової служби та звільнення тих посадових осіб, які були помічені у мародерстві.

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