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26 листопада • оновлено в 04:29
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Десятки тисяч, безкоштовне житло та пільги: що отримали і чого хочуть "слуги народу"

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345 тисяч щорічно. Саме стільки витрачають українці на утримання одного народного депутата. В цілому народні обранці "з'їдять" із вітчизняного бюджету в 2020 році 1,4 мільярда гривень з урахуванням інших витрат.

При цьому в Раді регулярно говорять про підвищення зарплати для "слуг народу" одразу в кілька разів. Куди ж ідуть гроші українців і скільки повинні заробляти нардепирозбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Середня "чиста" зарплата парламентарів 30-35 тисяч гривень на місяць;

  • Крім цього вони отримують компенсацію на знімання житла і транспортні витрати. Також їх можуть безкоштовно поховати або полікувати в лікарні "Феофанія";

  • При цьому питання про підвищення зарплати нардепам залишається більш ніж актуальним. Обранці просять підняти собі оклад мінімум до 100 тисяч гривень.

Скільки заробляють зараз і що їм необхідно

Гарантії прав і обов'язків нардепів регулюються окремим законом. Там детально розписано, що повинен робити народний обранець і які умови праці йому зобов'язана надати держава. Почнемо з зарплати.

Зараз середня зарплата нардепів брудними 40-45 тисяч гривень. Наприклад, за вересень у Раді отримали: Давид Арахамія (Слуга народу) – 43 800; Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 і 37 500 грн; Юлія Тимошенко (Батьківщина) – 37 200; Артур Герасимов та Ірина Геращенко (ЄС) – 42 100 і 46 300 грн; Сергій Рахманін (Голос) – 44 200; Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) – по 45 200.

Десятки тисяч, безкоштовне житло та пільги: що отримали і чого хочуть "слуги народу"

Після сплати податків, "на руки" сума виходить значно меншою. Наприклад, народний депутат від СН Роман Грищук раніше показав у своєму Facebook, що за місяць роботи йому прийшло 33,8 тисяч гривень.

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Але і це ще не все. Закон передбачає цілу низку пільг для народних обранців:

  • компенсація за житло тим, хто не має квартири (або будинку) в Києві — до 20 тисяч гривень щомісяця;

  • виділяють до 8 тисяч гривень на проїзд. У першу чергу продають квитки на будь-який вид транспорту або нардеп може скористатися автопарком парламенту;

  • довічне лікування в клініці "Феофанія";

  • у разі смерті депутата зобов'язані безкоштовно поховати;

  • відпустка триває 45 днів;

  • мають право взяти до 30 помічників на громадських засадах (на безоплатній основі) і ще до 5 осіб на оплачуваній основі (на них із бюджету щомісяця виділяється близько 50 тисяч гривень).

Раніше такі компенсації неодноразово ставали предметом скандалів. Наприклад, перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук зняв у Києві квартиру у своєї тещі. При цьому компенсація за житло йде безпосередньо їй, а це за лише за жовтень 19,5 тисяч гривень.

Правда, після втручання голови фракції СН Давида Арахамії Стефанчук зобов'язався гроші державі повернути. Спікер парламенту Дмитро Разумков і зовсім пропонує цю компенсацію скасувати.

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Від 100 тисяч: скільки хочуть нардепи

Як показує практика — більшість народних обранців хочуть значно збільшити свою зарплату. Пояснюється це просто — робота важка, управлінська, платити потрібно на рівні топ-менеджера. Тоді і чутки про "зарплати у конвертах" можна розвіяти. Адже сенс нібито платити нардепам зарплати в конвертах, якщо аналогічні суми вони отримують із бюджету.

Тому OBOZREVATEL і вирішив дізнатися у народних обранців, яку вони хочуть зарплату.

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Наприклад, нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін вважає, що в Раді повинні заробляти не менше 100 тисяч гривень, а краще і 5 тисяч доларів. "Складно сказати. Потрібно вбити незрозумілі пільги, безкоштовний проїзд у метро і так далі. Зарплата повинна бути десь 4-5 тисяч доларів, як мінімум 100 тисяч гривень", — наголосив Безгін.

Заступник голови СН Дмитро Соломчук же впевнений, зарплату нардепа потрібно прямо прив'язати до його ефективності.

"Повинна бути врахована ставка і надбавка за користь, яку він приніс для держави. Депутат є, перш за все, найнятим менеджером державного рівня. Зарплата повинна формуватися як і на підприємстві. Показав результат – отримав премію, ні – отримуєш чисту ставку. На мою думку, це буде правильно", – запевняє Соломчук.

Десятки тисяч, безкоштовне житло та пільги: що отримали і чого хочуть "слуги народу"

В середині жовтня, наприклад, нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко навпаки запропонував зарплату колегам урізати, до середньої по країні. Він пояснює, в депутатській канцелярії не все так просто. Багато обранців отримують у середньому не 35, а всі 60 тисяч гривень. Просто частину грошей держава виділяє їм на папір, канцтовари та інші витрати.

За словами нардепа, така зарплата депутата на тлі мінімальної пенсії в Україні тисячі 1672 грн "викликає у людей почуття соціальної несправедливості". "Я вніс законопроєкт, щоб зарплата народного депутата була така ж, як і середня по країні – 10 тис. грн плюс 10 тис. грн "депутатських", – заявив він. Щоправда, чому зменшувати зарплату Гончаренко вирішив лише зараз, а не в минулому скликанні — він не уточнив.

У керівництві правлячої партії СН неодноразово заявляли, над збільшенням зарплати думають, але конкретної цифри сказати не можуть. Є одразу кілька моделей: зробити фіксовану суму 50 або 100 тисяч гривень. І платити в рівній мірі такі гроші кожному обранцю. Або прив'язати зарплату до зростання ВВП. Простіше кажучи — чим більше блага "слуги народу" роблять для країни, тим більше і заробляють.

Яку модель виберуть у результаті — поки невідомо. Але ні для кого не секрет, що для багатьох парламентарів депутатська зарплата лише "крапля в морі".

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Олексій Гончаренко Віталій Безгін Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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