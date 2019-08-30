Будуть вище? Скільки отримують нардепи і як можуть підняти собі зарплати

В Україні прийнято вважати, що чиновники і політики досить багаті люди. Як мінімум, забезпечені, як максимум — у рейтингу Forbes. Зазвичай — це чиста закономірність і правда, але не завжди.

На фоні початку нового політичного сезону, дострокових виборів і зміни влади, OBOZREVATEL вирішив розібратися — скільки отримують нардепи, яку зарплату хочуть і чи стануть від цього більше працювати.

Головне:

Зарплата народних депутатів України в середньому дорівнює 22-23 тисячам гривень. Крім цього, вони отримують різні пільги та компенсації. "На руки" виходить приблизно 30 тисяч гривень;

Водночас у правлячій партії "Слуга народу" заговорили про можливе підвщення зарплати. Багато членів "СН" не впевнені, що такий оклад адекватний тій роботі, яку виконують парламентарі;

На скільки високо хочуть підняти зарплату нардепам — поки ніхто сказати не може. Одні називають цифру 100 тисяч гривень, інші — 50. Є ще одна позиція, яка передбачає підвищення зарплати пропорційно зростанню ВВП.

Натомість у "Слузі народу" планують збільшувати ВВП на 5-7% щорічно;

До порівняння, зарплата парламентарів у Європі приблизно в 3-5 разів вища, ніж середня по країні. З огляду на більш високий рівень життя, у переведенні на українську валюту депутати отримують сотні тисяч гривень.

Скільки отримують нардепи і чому їм мало?

Декілька слів про цифри. Заробітні плати народних депутатів регулюються постановою "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України". Вона була ухвалена ще у 2017 році, тоді парламентарі обурилися досить низькими виплатами і вирішили просто проголосувати за збільшення власної зарплати.

У цьому документі зазначено, що оклад народних обранців прямо прив'язаний до прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня 2019 року він це 1936 гривень. Тож пропорція з виплати виходить така:

Спікер Верховної Ради отримує 12 прожиткових мінімумів (23 232 грн);

Перший заступник голови парламенту — 11,5 (22 264 грн);

Заступник голови парламенту — 11 (21 296 грн);

Глава комітету Ради — 10,5 (20 328 грн);

Перший заступник і заступник глави комітету — 10,3 (19 940 грн);

Член комітету — 10 (19 360 грн).

Водночас кожен народний депутат за рахунок державного бюджету отримує пільги і компенсації. Йдеться про:

безкоштовне медичне обслуговування;

компенсації за проїзд на території України, а також оплата за проживання в столиці (оренда квартири чи номера в готелі) для тих обранців, які не з Києва;

кабінет і необхідне технічне обладнання для роботи;

покриття витрат під час зустрічей із виборцями.

З урахуванням всіх виплат, пільг та компенсацій, у середньому на руки народні депутати отримують десь тисячу доларів. В окремих випадках — ще більше, до 35 тисяч гривень.

Це при тому, що середня офіційна заробітна плата в Україні, за даними Міністерства фінансів, становить 10 783 гривень. У багатьох регіонах вона ще менша.

Яку зарплату хочуть нардепи?

Тема із заробітною платою вже активно обговорюється в депутатських колах, особливо в "Слузі народу". По-перше, партія декларує свої благі наміри і бажання нардепів жити на чистий оклад. По-друге, окремі члени "СН" до приходу в парламент не були бізнесменами.

Одна з основних і логічних мотивацій для підвищення зарплати — чим більше людина заробляє, тим менше бажання у неї займатися корупцією. До того ж, мало хто з реально професійних і чесних людей захоче брати відповідальність і бути під увагою ЗМІ щодня за зарплату в тисячу доларів. Адже умовний економіст або юрист у Києві може заробляти значно більше в приватному секторі.

Правда, як показує загальносвітовий досвід, не тільки висока зарплата є запорукою якісної роботи чиновників. Тут важливо звернути увагу і на правоохоронну, судову системи, які повинні контролювати будь-кого, хто йде у владу.

Повернімося до окладу нардепа. Судячи з висловлювань членів уже практично правлячої партії, зарплати у "слуг народу" будуть рости. Питання — як швидко і на скільки високо? На знаменитому тренінгу в Трускавці OBOZREVATEL також вдалося розпитати декількох майбутніх обранців про їхні очікування.

"32 тисячі гривень (депутатська зарплата. — Ред.) — це мало для Києва. Ми декілька днів тому зустрічалися з президентом і він чітко вказав — доведеться жити на цю зарплату і нічого більшого.

Я вважаю, що для столиці й людей, які приїхали з інших областей, — це небагато. За роботою у регіоні я знаю, що люди живуть на 1,5 тисячі гривень пенсії у місяць..." — підкреслив майбутній нардеп від Дніпропетровської області Олег Воронько.

Водночас він зізнається, що свої щоденні витрати давно не рахує.

"У місяць витрачаю орієнтовно декілька тисяч доларів. Я дуже скромна людина, мені багато для щастя не потрібно", — підсумував "слуга народу".

Наприклад, майбутній нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін впевнений, що оклад нардепів потрібно підвищувати. Але не одразу, і з прив'язкою до конкретних результатів.

"Топ-менеджмент повинен отримувати більшу зарплату, але депутат — представник народу. Та й нинішня зарплата приблизно 30 тисяч, це втричі більше, ніж середня зарплата в країні. Тому вважаю, що зарплату піднімати потрібно, але з прив'язкою до зростання ВВП і середньої зарплати в країні.

Ми, коли вирішили йти в нардепи, розуміли, що на цю зарплату будемо жити і доведеться десь ущемити свої бажання. Якщо ми значно збільшимо зарплати, а економіка не зростатиме — люди не зрозуміють і вони будуть праві", — раніше заявив він OBOZREVATEL.

У керівництві партії також вважають, що оклад народним обранцям потрібно підвищувати. Глава "Слуги народу" Дмитро Разумков впевнений, що нинішня зарплата у нардепів нормальна, проте загалом недостатня порівняно з мінімальною.

"Майбутній депутат парламенту отримуватиме зарплату 36-37 тис. грн, з доплатами — до 50 тис. грн — це справедливо? Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів — гідна зарплата і хороший соціальний пакет, тоді людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", — сказав він в одному з інтерв'ю.

Проте Разумков не назвав суму, яка була б достатньою для нардепа, додавши, що "потрібна експертна дискусія".

У Верховній Раді замислюються над підвищенням зарплати

Також звучать ідеї всередині фракції про підвищення заробітної плати з прив'язкою до росту ВВП. Його планують збільшити на 5-7%.

Скільки отримують у Європі?

Цікаво порівняти зарплати українських "слуг народу" з європейськими. Варто зазначити, що рівень середньої зарплати в Німеччині, Франції або інших країнах ЄС значно вищий, ніж в Україні, тому логічно, що й чиновники там заробляють непогано.

У Німеччині, наприклад, депутат Бундестагу в місяць отримує майже 14 тисяч євро (без додаткових виплат 9 тисяч). Як пише DW, сюди входить не тільки зарплата, але й різні компенсації. У рік приблизно виходить 160 тисяч євро (до вирахування податків). Середня ж зарплата в Німеччині трохи менша 4-х тисяч євро.

В Італії зарплати у членів парламенту вищі, ніж у колег із західних країн — приблизно 10,4 тисячі євро. Середня ж заробітна плата в країні — 2,5 тисячі євро.

Варто згадати в цьому контексті й досвід США. Там немає народних депутатів у нашому звичному розумінні, ці функції виконують конгресмени. Їхня середня щомісячна зарплата дорівнює 14,5 тисячі доларів. Середня ж зарплата в Штатах — 3,9 тисячі доларів.

Яскраву інфографіку наводить і Euronews, зокрема за 2010 рік. Там показано співвідношення зарплат політиків у всіх країнах Європейського Союзу.

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