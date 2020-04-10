Зарплата чиновників тепер не перевищуватиме 47 тисяч гривень - Зеленський

Юрій Сергієнко Політика 19:59, 10.04.2020 Оновлено: 20:48, 10.04.2020

Зарплата всіх державних службовців в Україні тепер не перевищуватиме 47 тисяч гривень.

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Про це у своєму відеозверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський. Він уточнив, що обмеження стосуються також членів наглядових рад держкомпаній.

"Затягнути паски повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", – зазначив голова держави.

Подбробності, про що говорив президент у зверненні, можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні створено фонд боротьби з коронавірусом, сума якого складе 66 мільярдів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення виплат лікарям, які ведуть боротьбу з COVID-19, а також виплати громадянам, які втратили роботу через карантин. Також фінансова допомога буде направлена сім'ям лікарів, які загинули від коронавірусу.

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