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29 квітня • оновлено в 19:04
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Заробітчани в ЄС: Шмигаль назвав умови для виїзду українців

16.2т
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Уряд України готовий вести переговори з європейськими країнами, які виявили бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи, але є кілька умов.

Необхідно, щоб громадян легально працевлаштовували, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом ЄС в Україні Мааті Маасікасом і тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіною Квін, повідомляється в його Telegram-каналі.

Заробітчани в ЄС: Шмигаль назвав умови для виїзду українців

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій та умов праці українців", – зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що координацію цієї роботи здійснюватиме урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також він уточнив, що поки уряд отримав офіційне звернення тільки від Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну з-за закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) через заборону Державної авіаційної служби України скасувала рейс Київ – Лондон з українськими заробітчанами, який мав вилетіти о 12:40 29 квітня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
так вот для чего безвиз,
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Та на куй они там нужны официальные, это же лишние затраты...)))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Бачурин Андрей, Ты не на куй , ни как и нигде не нужен, даже в параше зря небо коптишь.
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
За такие деньги никто кроме украинцев работать не будет. Негры с любой страны африки приезжает в Европу получает соц. пакет т. е. Медицинскую страховку, пособие по безработице, соц квартиру или дом в зависимости от количества членов семейства..... Ну даже если пойдёт работать то на равных условиях как француз или немец, поляк.сделали из вас рабов европейских, так ещё и землю скупят ,сделали опустили вас на ревпЗа такие деньги никто кроме украинцев работать не будет. Негры с любой стороны африки приезжает в Европу получает соц. пакет т. е. Медицинскую страховку, пособие по безработице, соц квартиру или дом в зависимости от количества членов семейства..... Ну даже если пойдёт работать то на равных условиях как француз или немец поляк.сделали из вас рабов европейских, так ещё и землю скупят. Прыг. Скок. Прыг...не рабы. Прыг. Скок. Прыг...не рабы!
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