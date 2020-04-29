Заробітчани в ЄС: Шмигаль назвав умови для виїзду українців

Уряд України готовий вести переговори з європейськими країнами, які виявили бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи, але є кілька умов.

Необхідно, щоб громадян легально працевлаштовували, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом ЄС в Україні Мааті Маасікасом і тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіною Квін, повідомляється в його Telegram-каналі.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій та умов праці українців", – зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що координацію цієї роботи здійснюватиме урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також він уточнив, що поки уряд отримав офіційне звернення тільки від Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну з-за закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) через заборону Державної авіаційної служби України скасувала рейс Київ – Лондон з українськими заробітчанами, який мав вилетіти о 12:40 29 квітня.

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