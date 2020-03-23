Зараженому коронавірусом Шахову стало "важче дихати". Відео

Народний депутат Сергій Шахов, який лежить в Олександрівській лікарні Києва з коронавірусом, розповів, що йому стало важче дихати.

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Про це він повідомив під час прямої трансляції в Facebook.

Facebook Сергія Шахова

"Не на багато, але стало важче дихати. Самі розумієте, пневмонія є пневмонія", – заявив Шахов.

Він зазначив, що весь вчорашній день практично не піднімався з ліжка для того, щоб "заспокоїти легені, ну і самого себе".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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