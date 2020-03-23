Зараженому коронавірусом Шахову стало "важче дихати". Відео

Народний депутат Сергій Шахов, який лежить в Олександрівській лікарні Києва з коронавірусом, розповів, що йому стало важче дихати.
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Про це він повідомив під час прямої трансляції в Facebook.
Facebook Сергія Шахова
"Не на багато, але стало важче дихати. Самі розумієте, пневмонія є пневмонія", – заявив Шахов.
Він зазначив, що весь вчорашній день практично не піднімався з ліжка для того, щоб "заспокоїти легені, ну і самого себе".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України Шахов від групи "Довіра" заразився коронавірусом COVID-19.
Ймовірно, це сталося після поїздки на курорт Куршевель (Франція).
Спочатку нардеп інформацію заперечував, але після розголосу в ЗМІ зізнався про хворобу. Шахов записав відеозвернення.
Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибули в приміщення Верховної Ради України в Києві, щоб провести всі необхідні заходи.
Дружина Шахова теж підхопила коронавірус.
Шахов записав нове відеозвернення після виявлення захворювання у його дружини.
Його госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.
Шахов заявив, що у його соратника, депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного, також підозрюють COVID-19.
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