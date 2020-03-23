Головна Новини
23 березня • оновлено в 16:44
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зараженому коронавірусом Шахову стало "важче дихати". Відео

8.2т
Читати матеріал російською

Народний депутат Сергій Шахов, який лежить в Олександрівській лікарні Києва з коронавірусом, розповів, що йому стало важче дихати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він повідомив під час прямої трансляції в Facebook.

Зараженому коронавірусом Шахову стало "важче дихати". Відео

Facebook Сергія Шахова

"Не на багато, але стало важче дихати. Самі розумієте, пневмонія є пневмонія", – заявив Шахов.

Він зазначив, що весь вчорашній день практично не піднімався з ліжка для того, щоб "заспокоїти легені, ну і самого себе".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна
Теги
депутат вірус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
5
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Степанович Серёга
Степанович Серёга
Непуганный идиот
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Новини політики

Топпублікації

Топблоги