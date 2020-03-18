Заражений коронавірусом Шахов ходив по прямих ефірах на ТБ. Відео

Нардеп Сергій Шахов, який заразився коронавірусом COVID-19, після повернення з-за кордону ходив на прямий ефір на телеканал "UA: Перший".
Як повідомила у Facebook журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, Шахов був в ефірі "Доброго ранку, країна!" 13 березня.
Разом з ним у студії був нардеп від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко.
Шахов у ефірі ТБ
Скріншот
"Після того Арсеній Пушкаренко побіг на ТРК Рада. Відчуваю, що Пушкаренко потім побіг на фракцію СН з Єрмаком. Інше додумайте самі", – зазначила журналістка.
Додамо, що з 8 по 11 березня Шахов був у Франції, де міг заразитися хворобою.
Сергій Шахов у ефірі ТБ
Нагадаємо, що 18 березня народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" заявив, що заразився коронавірусом COVID-19.
Пізніше заражений політик записав відеозвернення, де розповів про свій стан здоров'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Сергій Шахов зізнався, кого міг заразити коронавірусом.
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