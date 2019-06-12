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/Політика

"Зараз не готовий": у партії Зеленського "злили" гострі питання про Донбас і РПЦ

11.1тЧитати матеріал російською

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився висловити позицію політсили щодо військового конфлікту з Росією на Донбасі і перейменування УПЦ (МП) на РПЦ.

Своєю думкою поділився він в інтерв'ю "Стране". Так, Разумкова запитали, чи підтримає його команда введення особливого режиму місцевого самоврядування для окремих регіонів Донбасу.

Глава "Слуги народу" у відповідь заявив, що "Мінськ сильно буксує", проте іншої альтернативи в України немає. "Якщо я стану депутатом Верховної Ради, тоді ми зможемо обговорювати це питання", – сказав Разумков, ухилившись від подальшої відповіді.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

LIGA.net

У політика також поцікавилися, як партія ставиться до закону про перейменування церкви, центр якої розташований у країні-агресорі.

"Зараз не готовий відповісти. Я вважаю, що повинні бути дотримані права всіх. Закони, прийняті цим парламентом, – дивні. Потрібно глибше вивчити це питання", – сказав Разумков.

"Політики не повинні впливати на свої електоральні позиції використовуючи теми, які будуть викликати таке розділення у суспільстві", – пояснив він нейтральність своїх відповідей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков пообіцяв виключити з партії всіх "випадкових людей".

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Україна
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Кудрявцева Ксения
Кудрявцева Ксения
Огрoмнoе cпacибo тoмy, ктo пoказал мнe этот прекpасный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/nuue9z1 Пpocтo пpойдя опpоc пoлучила пoчти полугoдовyю зaрплатy)) Пoльзyйтecь, пока eщe есть возможнoсть=)
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
ЗЕгниди
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
вы меня выбирайте, пока я ничего не придумал, а потом как-нибудь чего-нибудь ... пошутим
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