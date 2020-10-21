Заради захисту інтересів і здоров’я українців Тимошенко здатна "переламати хребет зеленої влади", – експерт

Навіть перебуваючи в опозиції, Юлія Тимошенко – це єдиний політик, яка змогла вирішити надзвичайно важливу для українців проблему протидії COVID-19. Якби вона була президентом або прем’єром, ці ефективні механізми працювали б ще з весни.

Таке переконання висловив на своїй Facebook-сторінці політичний аналітик Дмитро Корнійчук. Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила підготовлену командою "Батьківщини" постанову, яка зобов’язує уряд втілювати заходи для протидії COVID-19, надавати якісну медичну допомогу населенню, а медикам – гідну оплату.

Експерт також зауважив, що до цього Тимошенко неодноразово публічно зверталась до президента Зеленського і закликала його створити й очолити Національний штаб боротьби з коронавірусом і втілити алгоритм невідкладних дій для захисту українців від хвороби. Однак Зеленський проігнорував поради команди, яка має досвід боротьби з епідеміями, тож Тимошенко продовжила відстоювати інтереси українців у стінах парламенту, ініціювавши ухвалення відповідної постанови.

"25 жовтня, проголосувавши на місцевих виборах за "Батьківщину", українці дозволять Тимошенко ще більше посилити тиск на владу. І показати Зеленському: мільйони людей, які стоять за Тимошенко і "Батьківщиною", вимагають припинити політику знищення країни. І вимагають виконувати професійні поради Тимошенко. А якщо ні – то піти й передати управління країною таким компетентним державникам, як Тимошенко", – вважає Корнійчук.