"Заради підтримки і захисту України": Порошенко закликав вийти на віче на Майдан

Всеукраїнське віче "Червоні лінії" на Майдані Незалежності в неділю, 8 грудня, збирається на підтримку і захист України перед переговорами у нормандському форматі.

Про це наголосив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 канал" під час телемарафону "Червоні лінії", передає сайт партії.

"Віче, яке збирається на Майдані о 13:00 в неділю – це не протестне віче. Це віче підтримки України. Для того, щоб Росія, Франція, Німеччина почули – ми за ці "червоні лінії" не вийдемо. Ми чітко знаємо, що потрібно Україні", – наголосив політик.

Він зауважив, що у 2014 році Україна була в набагато гірших умовах, ніж зараз.

"А зараз ми маємо сформовану державу і сформовану націю", – сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

Політик зауважив, що відсутність результату на нормандській зустрічі не буде катастрофою: "Нічого страшного. Повертайтесь в Україну, об’єднуйте націю, будуйте армію, будуйте державу".

Водночас він критично поставився до ідеї побудувати стіну на лінії розмежування з окупованими територіями.

"Яку стіну? Стіну, коли Україна сама відмовляється від своїх територій. До чого це призведе? До скасування санкцій проти Росії, бо це ж Україна відмовилась. Моя порада – будуйте стіну на кордоні з Російською Федерацією. Вона вам знадобиться принаймні до того часу, поки чинне керівництво буде у керма РФ. Німеччина, Франція готові захистити Україну, але лише в умовах, коли Україна сама буде готова себе захистити. Так як це відбувалося протягом п’яти років", – додав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракції "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" закликали українців вийти на акцію проти капітуляції 8 грудня на Майдані.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся