Заради миру з Путіним: Портников попередив, як Трамп хоче використати Україну

Перед президентськими виборами в США американський лідер Дональд Трамп захоче заробити додаткові бали, налагодивши відносини з президентом Росії Володимиром Путіним і посприявши закінченню війни на Донбасі.

Однак для реалізації цих цілей Трамп погодиться пожертвувати інтересами України, але ніяк не Російської Федерації. Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму відеоблозі на Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дональд Трамп

Він вважає, що повернення Путіна у "Велику вісімку" в обмін на затухання збройного конфлікту на Донбасі стане для Трампа тим козирем, який не зміг здобути його попередник від демократів Барак Обама.

"Питання: а за чий рахунок Трамп буде досягати цього успіху? За російський? Не думаю. Володимиру Путіну зараз не треба йти ні на які поступки ні перед Трампом, ні перед західними лідерами. Він бачить, що вони самі хочуть знайти компроміс з ним. Вони самі повертають Росію в ПАРЄ – навіщо метушитися? Так що успіху можна досягти за український рахунок", – робить висновок Портников.

Журналіст підкреслив, що Україні буде значно важче опиратися диктату Вашингтона, Москви, країн Європи, ніж Кремля. І саме в цьому криється головна для України небезпека політичної ситуації у світі, яку всі побачили на саміті "Великої сімки" в Біаріцце (Франція).

"З Путіним хочуть домовленостей – принаймні Трамп. Домовитися з Путіним, щоб він йшов на поступки, важко – принаймні Трампу. Але можна тиснути на українське керівництво. І все це ми побачимо вже в найближчі місяці", – попередив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников зазначив, що в проведенні зустрічі у "нормандському форматі" заради завершення війни на Донбасі зацікавлені всі країни-учасниці і США, але аж ніяк не Росія. Адже її президент Володимир Путін бачить в цих переговорах лише одну вигоду – заманити Європу в пастку заради отримання всієї території України.

Також журналіст нагадав, що якщо лідери країн "Великої сімки" узгодять повернення Росії в цей клуб, вони закриють очі на те, що його представники обов'язково повинні бути прихильниками демократії. В такому випадку буде мати сенс говорити про входження в нього і Китаю, якому РФ істотно поступається у розвитку.

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