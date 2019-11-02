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2 листопада • оновлено в 05:41
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"Заради фото з Путіним?" Цимбалюк "поховав" мрію Зеленського про "нормандський формат"

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Навіть якщо президент України Володимир Зеленський доб'ється незабаром зустрічі у "нормандському форматі", це не принесе країні бажаного миру на Донбасі.

Адже для Росії головною метою є збереження дестабілізації в країні та навіть її посилення конфліктом між Зеленським та українськими патріотами. Таку думку висловив у своєму відеоблозі на YouTube журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Ця зустріч, можливість сфотографуватися з Володимиром Путіним ще може сильно відгукнутися. Ну і найголовніше, виникає головне питання – а що, якщо пройде зустріч у "нормандському форматі", то росіяни передумають і вирішать піти з Донбасу? Ні. Тоді виникає питання – про який мир ми говоримо? Проте, в цей же час росіяни, як керівництво Росії, так і російська пропаганда, роблять все, щоб зіштовхнути владу України з найактивнішою частиною українського суспільства", – попередив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк заявив, що рішення Зеленського позиціонувати своєю головною метою мир, а не перемогу над Росією, несе ризики як для України, так і для нього особисто. Адже на це зробив ставку Кремль: там розраховують, що між Зеленським і активною частиною українського суспільства трапиться серйозна конфронтація.

Також журналіст вважає, що пообіцявши досягти миру на Донбасі, Зеленський опинився в заручниках у Кремля. Адже припинити війну може тільки Росія. І рішення про це може ухвалити винятково Путін.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Эх...ушастый дурачок...никому сегодня уж..неинтересен))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну если это сказал Цимбалюк, значит будет все наоборот.
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Ведь для России главной целью является сохранение дестабилизации в стране и даже ее усугубление" --------------------- Сильно сомневаюсь, что Путин вообще вспоминает об Украине.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Пигин Макс, наоборот украинцы каждый день говорят о Путине.ну что поделаешь он в Украине Бог
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