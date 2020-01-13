"Запросіть, він приїде!" Путін з Асадом публічно посміялися над Трампом

Президент Росії Володимир Путін порадив главі Сирії Башару Асаду запросити лідера США Дональда Трампа в Дамаск.
Це сталося під час візиту президента РФ до Сирії. Так, в якийсь момент Путін сказав, що готовий передати запрошення особисто. "Запросіть його, він приїде!" – каже він (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Асад нібито погодився, на що Путін, посміхаючись, відповів: "Я йому передам".
Путін з Асадом публічно посміялися над Трампом
RT
Розмова двох президентів була показана в Росії 12 січня в програмі "Москва. Кремль. Путін".
RT
Путін з Асадом публічно посміялися над Трампом
Як повідомляв OBOZREVATEL, візит президента Росії Володимира Путіна в Сирію і його зустріч з президентом країни Башаром Асадом викликали хвилю обурення в соціальних мережах. Зокрема, громадяни Сирії обурені прийомом, який був наданий чолі РФ.
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