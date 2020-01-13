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13 січня • оновлено в 03:59
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"Запросіть, він приїде!" Путін з Асадом публічно посміялися над Трампом

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Президент Росії Володимир Путін порадив главі Сирії Башару Асаду запросити лідера США Дональда Трампа в Дамаск.

Це сталося під час візиту президента РФ до Сирії. Так, в якийсь момент Путін сказав, що готовий передати запрошення особисто. "Запросіть його, він приїде!" – каже він (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Асад нібито погодився, на що Путін, посміхаючись, відповів: "Я йому передам".

Путін з Асадом публічно посміялися над Трампом

Путін з Асадом публічно посміялися над Трампом

RT

Розмова двох президентів була показана в Росії 12 січня в програмі "Москва. Кремль. Путін".

RT

RT

Путін з Асадом публічно посміялися над Трампом

Як повідомляв OBOZREVATEL, візит президента Росії Володимира Путіна в Сирію і його зустріч з президентом країни Башаром Асадом викликали хвилю обурення в соціальних мережах. Зокрема, громадяни Сирії обурені прийомом, який був наданий чолі РФ.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Башар Асад Володимир Путін
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да и не думаю что чурка Асад умрет своей смертью)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чего смешного?смешно то что Асад просто соска Путина а не президент)))))и сам ничего не решает)))))
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