Запропонований нардепами законопроєкт про СБУ послаблює безпеку України, – Баканов

Глава Служби безпеки України Іван Баканов різко розкритикував запропоновану парламентом реформу відомства. На його думку, відбираючи у СБУ повноваження в сфері економіки і боротьби з організованою злочинністю, народні депутати послаблюють державну безпеку і суперечать початковій ідеї президентського законопроекту. Про це глава СБУ заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Баканов зазначив, що остаточну редакцію законопроекту раніше він не бачив: ніякого обговорення пропонованих новацій з СБУ не було.

"Така "реформа" безпеки не має ні чого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО і ЄС, до яких ми всі прагнемо. Це швидше нагадує спробу послабити державу і президента", – заявив глава СБУ.

Він відзначив зайву, на його думку, політизацію реформи.

"Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати і ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки і оборони ще на етапі реформи, а заодно і боєздатність військових – теж спецоперація. Учасникам дискусії необхідно це розуміти і вміти вчасно зупинитися. Зокрема, і в публічному обговоренні деяких норм", – підкреслив Баканов.

Найбільше обурили голову спецслужби ті положення законопроекту, які, на його думку, спрямовані зовсім не на реформування СБУ.

"Більшість з них знищують Службу і в умовах російської агресії послаблюють всю систему безпеки нашої країни", – заявив Баканов.

Зокрема, вкрай загрозливим для державної безпеки, вважає Баканов, буде позбавлення СБУ функції проведення досудового розслідування і передачу цих повноважень іншим структурам. Така ситуація спровокує дублювання компетенції і неможливість проведення розслідувань на належному рівні - принаймні, в справах, які входять у підслідність СБУ і мають свою специфіку.

Також, за словами Баканова, спочатку законопроект передбачав концентрацію зусиль СБУ на розслідуванні злочинів, що загрожують нацбезпеці, у ньому були продумані важелі недопущення СБУ до розслідувань виключно економічних і корупційних злочинів. При цьому глава спецслужби підкреслив, що СБУ і зараз не має повноважень розслідування таких злочинів, а негативний резонанс в суспільстві, перш за все, викликаний виконанням СБУ окремих доручень від інших правоохоронних органів.

Разом з тим, Баканов зазначив, що в новому проекті закону СБУ повністю усунена від пов’язаного з економікою функціоналу.

"Законодавці пішли механічним шляхом – вилучили із завдань, функцій і повноважень всі положення, які стосуються економіки. Ніхто навіть не згадав ні об'єктів критичної інфраструктури, ні способів встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами і ліквідними секторами економіки... СБУ сьогодні стикається з питаннями економіки тільки для того, щоб незалежна держава Україна і далі залишалася незалежною, успішно протидіючи загрозам державної безпеки в економічній сфері", – пояснив глава СБУ.

На думку Баканова, "законодавчі маніпуляції ліквідують систему боротьби з оргзлочинністю".

"Небезпека такого підходу в тому, що оргзлочинність використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Це і фінансування тероризму і сепаратизму, і корупційне проникнення агентури в державні органи", - підкреслив він.

Також, на думку глави СБУ, труднощі виникнуть і зі зміною процедури призначення керівника відомства, оскільки зараз вона зафіксована Конституцією України.

"Чітко простежується бажання обмежити конституційне право президента України вибирати кандидатуру на посаду глави СБУ і право Верховної Ради – затверджувати цю кандидатуру за його поданням", - пояснив він.

Баканов підкреслив: фінальний текст законопроекту настільки сильно відрізняється від початкової версії, яку подавав до парламенту президент України Володимир Зеленський, що він не візьме на себе сміливості робити прогнози про те, коли цей "повністю новий текст" може бути прийнятий ВРУ. При цьому, глава СБУ наполегливо рекомендував народним обранцям суттєво доопрацювати документ з тим, щоб він сприяв захисту державної безпеки, а не ставив її під удар.