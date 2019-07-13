Заплутався у брехні? Спливли нові подробиці про скандального "слугу народу" Куницького

Кандидат в нардепи від "Слуги народу" Олександр Куницький після скасування ЦВК його реєстрації почав стверджувати, що проживав в Україні на підставі ізраїльського паспорта більше 5 місяців.

Про це в Facebook повідомив депутат Андрій Денисенко, який спіймав напередодні блогера на підробці документів, які пояснюють його тривала відсутність в Україні за останні 5 років.

"Після того, як ЦВК скасувала його реєстрацію, він вже не тільки визнає, що має подвійне громадянство, але і стверджує, що проживав на території України на підставі ізраїльського паспорта 159 днів!" - написав Денисенко.

Олександр Куницький obozrevatel

"А значить, на його думку, все тепер точно в порядку і він не порушив виборче законодавство - незважаючи на те, що він двічі надає різні обґрунтування. Брехня стала тотальною і остання її частина заперечує першу", - додав він.

Також Денисенко опублікував позов Куницького на відновлення в якості кандидата і повну копію ізраїльського паспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Олександра Куницького кандидатом в народні депутати. До слова, останнього разу Куницький офіційно пояснював свою відсутність в Україні роботою на компанію "1+1 Продакшн".

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