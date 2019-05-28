Запитав про гарячу воду і пострибав на ліжку: з'явилося відео візиту Зеленського на Донбас

У мережі з'явилося відео першого візиту Володимира Зеленського на Донбас у статусі президента України.

Ролик опубліковано на сторінці "Команди Зеленського" у Facebook. Відзначається, що 27 травня президент оглянув позиції українських військових у Станиці Луганській і Щасті.

Глава країни розпитав бійців про їхні побутові умови: попросив посидіти на ліжку одного з військових, пострибавши на матраці, поцікавився, де вони приймають душ і чи є там гаряча вода.

Візит президента на Донбас president.gov.ua

Також президент поспілкувався з українськими захисниками щодо якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

Зеленський наголосив на необхідності поліпшення забезпечення. Крім того, в Станиці Луганській він побував на передовій, зокрема, на пості спостереження і бліндажах.

"Найближча позиція противника – за 400 метрів", – підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в мережі поділилися фотографіями, зробленими під час візиту Зеленського на Донбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав своїм першим завданням припинення вогню на Донбасі.

"Я готовий на все, щоб наші герої не гинули. Я готовий на складні рішення, втрачаючи популярність. Готовий втратити посаду, щоб настав мир", – заявив він у день інавгурації.

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