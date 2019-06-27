"Запитайте у нього": Зеленський публічно розповів про зв'язки з Медведчуком

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи особисто не спілкувався з главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кумом російського лідера Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Своєю позицією поділився він на брифінгу в Києві у четвер, 27 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не спілкувався жодного разу в своєму житті з паном Медведчуком. Це правда. Я не бачу і не розумію, коли у нас є самостійна країна, чому у нас повинні бути посередники. Він знає моє ставлення до цього питання, тобто, це не про якісь особистості", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

"Чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання припинення війни з його боку лише під вибори? Запитайте у нього", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський "наїхав" на Міністерство закордонних справ України через те, що дипвідомство відправило офіційну відповідь на ноту РФ про полонених українських моряків, не порадившись із ним.

Президент також гнівно звернувся до російського лідера Володимира Путіна з вимогою повернути "дітей батькам".

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