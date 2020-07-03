Запитайте Смолія, – Шмигаль заявив, що неможливо тиснути на главу НБУ

Неможливо чинити тиск на керівника Нацбанку – органу, який є законодавчо абсолютно незалежним.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в п'ятницю, 3 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко запитав прем'єра, чи знає він, хто чинив тиск на екс-главу Нацбанку Якова Смолія, про який він заявив, подаючи у відставку.

"Задайте питання пану Смолію, нехай він розшифрує свою фразу про політичний тиск", – відповів Шмигаль.

Він уточнив, що уряд спілкувалося з регулятором конструктивно.

"Велася професійна дискусія з колективом, з правлінням, з головою Нацбанку про стабільність економічного розвитку, про забезпечення стабільності України в умовах кризи", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава Нацбанку України Яків Смолій заявив, що на НБУ чинився тиск заради прийняття рішень, серед яких – неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції під закладені в бюджет цифри, штучна девальвація гривні.