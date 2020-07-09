Запис "розмови" Порошенка та Путіна: з'явилася реакція МВС

У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували запис нібито розмови п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка з російським президентом Володимиром Путіним.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, є інформація про те, що він був зроблений в Офісі президента (тодішньої Адміністрації президента), передає УНН.

"Щодо походження записів, кажуть, що ці записи робилися в Офісі президента. Робилися вони з метою, щоб потім можна було згадати, хто що кому сказав, що кому пообіцяв. У США за законом фіксуються всі переговори президента. Просто, мабуть, ці записи потрапили в ті руки, які передали їх тим, які їх опублікували", – сказав Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на пресконференцію з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори тодішнього президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники в дружній манері обговорюють "мінські домовленості".

Порошенко назвав цей запис "грубо змонтованим фальсифікатом".