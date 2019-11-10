"Скалка в нозі Європи!" Спливли зрадницькі слова Макрона про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон змінив своє ставлення до Російської Федерації та намагається вибудувати з нею діалог, про що свідчить його підтримка відновлення членства російської делегації в ПАРЄ.

При цьому всі останні заяви та дії французького президента свідчать про те, що Україна зі своїми проблемами заважає налагодженню відносин Європи з Росією. Про це в коментарі InfoResist розповіла французька журналістка і письменниця Галина Акерман.

"Він намагався стати європейським лідером, закликати до більшої інтеграції Європи, і економічної, і політичної, і навіть військової. Але ніхто на це не відгукнувся. Інші європейські країни його не визнали лідером. І головне, що Ангела Меркель його таким лідером не визнала. Потім Макрон паралельно намагався "закорешитися" з Трампом. Але той жодної позиції не поступився, ніякого привілейованого співпраці з Францією і Європою не вийшло", — зазначила письменниця.

Макрон намагається вибудувати діалог із Росією mir24.tv

Аккерман зазначила, що у Макрона нічого з його "наполеонівських планів" не вийшло і він вирішив спробувати домогтися підтримки у Росії.

"Залишилася тепер тільки Росія. І якщо Макрон стає локомотивом зняття санкцій, то Росія буде на цьому шляху його всіляко заохочувати. Так що це не одиничний заяву, Макрон показує, що, порівняно з періодом дворічної давності, коли він, зокрема, заявив про те, що Russia Today і "Супутник" — це органи пропаганди, а не ЗМІ, стався поворот на 180 градусів", — пояснила письменниця.

За її словами, Макрон заявляв, що Україна – це "така скалка в нозі Європи", яку треба витягти, щоб Європа змогла йти вперед до більш тісного союзу з РФ.

"Річ тому, що в Україні до влади прийшов новий президент, більш молодий, більш гнучкий, на перший погляд, може бути його можна продавити. Санкції всім заважають, і Росії, і Європі, і вони вже не знають, як ці санкції зняти, щоб не втратити обличчя. Тому, звичайно, існує тиск на Зеленського. Але справжня проблема полягає в тому, що питання Донбасу не можна вирішити. Це як ізраїльсько-палестинська проблема, там можна зробити розведення військ, встановити спільні патрулі, навіть залучити якісь треті країни. Але провести демократичні вибори "ДНР" і "ЛНР" за визначенням не можна", — вважає Аккерман.

Вона підкреслила, що в ОРДЛО неможливо провести чесні вибори за участю всіх українських партій або з можливістю вести вільну агітацію на окупованих територіях, а невільні вибори — означають початок кінця України, оскільки окупанти отримають голос у парламенті.

"Тому що ці регіони з будь-яким статусом і бандитським урядом отримають свій голос в Раді, а це може ще когось захопити в деяких українських регіонах, наприклад, в Одесі. Тому виборів не буде. Але тоді ніяка формула Штайнмаєра, ніякі угоди працювати теж не можуть. Все, чого можна реально досягти, при цьому не здаючи Україну, це замороження конфлікту. Щоб не вбивали людей, кров не пролилася. Але й ситуація в такому випадку не зважитися. Рано чи пізно санкції за Донбас знімуть, коли цей конфлікт стане замороженим і вже не буде активних військових дій. А з Криму санкції не знімуть, але це не буде заважати нормальній торгівлі з усією рештою Росії", — підсумувала Аккерман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі президента Франції Еммануеля Макрона назвали "корисним ідіотом Кремля" і "позером" після його висловлювань про "смерть мозку НАТО".

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