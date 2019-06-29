Заморожена війна? Російський адвокат пояснив, що Путін робитиме з Донбасом

Президенту Росії Володимиру Путіну вигідно становище, в якому перебуває Донбас.

Він постарається відтягнути вирішення конфлікту на Сході України, заявив російський адвокат Ілля Новіков в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Путін такий, що він будь-яке важливе рішення намагається відтягнути на останній момент. Це помічено багато разів. Він краще залишить ситуацію такою, яка вона є, якщо не буде вкрай необхідно. Мені здається, нинішня ситуація його влаштовує", – сказав Новіков.

За його словами, "історії з видачею паспортів ситуацію не змінюють".

Юрист вважає, що Путін залишить конфлікт на Донбасі "замороженою війною".

Ілля Новіков Скріншот відео

У той же час він зазначив, що президент РФ і його оточення страждають від внутрішніх бунтів в Росії, тому заворушення на Донбасі їм наразі невигідні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що не відповідає на обстріли на Донбасі, щоб дати шанс новому керівництву України вирішити проблему.

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