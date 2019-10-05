Замість заступника Богдана: в Раду від ''Слуги народу'' зайшов новий нардеп

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Анни Коваленко, в зв'язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень. Вона була призначена заступником глави Офісу президента України.

Отже, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Копиленко Олександра Любимовича, 1961 року народження, що проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 135.

Олександр Копиленко та Анна Коваленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України та Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроекту про особливий статус деяких районів Донбасу, передбаченим так званої формулою Штайнмайера.

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