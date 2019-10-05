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6 жовтня • оновлено в 18:02
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Замість заступника Богдана: в Раду від ''Слуги народу'' зайшов новий нардеп

2.7т Читати матеріал російською

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Анни Коваленко, в зв'язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень. Вона була призначена заступником глави Офісу президента України.

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Отже, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Копиленко Олександра Любимовича, 1961 року народження, що проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 135.

Олександр Копиленко та Анна Коваленко

Олександр Копиленко та Анна Коваленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України та Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроекту про особливий статус деяких районів Донбасу, передбаченим так званої формулою Штайнмайера.

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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Шо за пи..р?
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