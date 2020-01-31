Замість Волкера? Зеленський запропонував Помпео призначити спецпредставника з питань Донбасу й Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на активнішу роль США у врегулюванні конфлікту на Донбасі й деокупації Криму.

Про це він повідомив під час брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео в Києві 31 січня (щоб подивитися відео, доскольте до кінця).

Президент зазначив, що таку участь Вашингтона можна посилити шляхом призначення спецпредставника з питань України.

"Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів врегулювання на сході Українийі деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту", – сказав президент України.

president.gov.ua Майк Помпео провів робочу зустріч із Володимиром Зеленським

president.gov.ua Майк Помпео провів робочу зустріч із Володимиром Зеленським

president.gov.ua Майк Помпео провів робочу зустріч із Володимиром Зеленським

president.gov.ua Майк Помпео провів робочу зустріч із Володимиром Зеленським

Раніше посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України обіймав Курт Волкер.

Зазначимо, що державний секретар США Майк Помпео під час офіційного візиту до Києва висловив колосальну підтримку його країни Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помпео прибув із офіційним візитом до України в четвер, 30 січня. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Загороднюком і главою українського МЗС Вадимом Пристайко.

Помпео говорив, що має намір "висловити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України" і взяти участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на Донбасі.

На зустрічі із Зеленським держсекретар США обговорить боротьбу з корупцією. А вже 1 лютого глава Держдепу вирушить до Мінська (Білорусь).

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