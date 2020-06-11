Замість Вакарчука в Раду зайде дружина ексміністра Зеленського
Народним депутатом України замість лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука, який склав мандат, стане 19-й номер у партійному списку Аліна Свідерська.
Про це повідомив сам Вакарчук, відповідаючи на запитання журналістів.
"Наскільки я розумію, зайде Аліна Свідерська", – сказав він.
31-річна Свідерська є дружиною першого міністра оборони України за Володимира Зеленського Андрія Загороднюка.
Випускниця Києво-Могилянської академії. Після навчання в Україні вивчала право у британському Кембриджі.
У 2015 році була радницею міністра економіки Айвараса Абромавічуса з питань дерегуляції.
Станом на вересень 2019 року керувала ТОВ "Айсе хідро юкрейн". Компанія працює в галузі електроенергетики. Основні власники в ній – громадяни Норвегії та Данії. Свідерській належить у фірмі 4,06% капіталу.
Як писав OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат народного депутата України.