Замість Вакарчука в Раду зайде дружина ексміністра Зеленського

Народним депутатом України замість лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука, який склав мандат, стане 19-й номер у партійному списку Аліна Свідерська.

Про це повідомив сам Вакарчук, відповідаючи на запитання журналістів.

"Наскільки я розумію, зайде Аліна Свідерська", – сказав він.

Аліна Свідерська та Святослав Вакарчук

31-річна Свідерська є дружиною першого міністра оборони України за Володимира Зеленського Андрія Загороднюка.

Випускниця Києво-Могилянської академії. Після навчання в Україні вивчала право у британському Кембриджі.

У 2015 році була радницею міністра економіки Айвараса Абромавічуса з питань дерегуляції.

Станом на вересень 2019 року керувала ТОВ "Айсе хідро юкрейн". Компанія працює в галузі електроенергетики. Основні власники в ній – громадяни Норвегії та Данії. Свідерській належить у фірмі 4,06% капіталу.

Як писав OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат народного депутата України.

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