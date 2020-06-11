Головна Новини
11 червня • оновлено в 15:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Замість Вакарчука в Раду зайде дружина ексміністра Зеленського

3.7т
Читати матеріал російською

Народним депутатом України замість лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука, який склав мандат, стане 19-й номер у партійному списку Аліна Свідерська.

Про це повідомив сам Вакарчук, відповідаючи на запитання журналістів.

"Наскільки я розумію, зайде Аліна Свідерська", – сказав він.

Аліна Свідерська та Святослав Вакарчук

Аліна Свідерська та Святослав Вакарчук

31-річна Свідерська є дружиною першого міністра оборони України за Володимира Зеленського Андрія Загороднюка.

Випускниця Києво-Могилянської академії. Після навчання в Україні вивчала право у британському Кембриджі.

У 2015 році була радницею міністра економіки Айвараса Абромавічуса з питань дерегуляції.

Станом на вересень 2019 року керувала ТОВ "Айсе хідро юкрейн". Компанія працює в галузі електроенергетики. Основні власники в ній – громадяни Норвегії та Данії. Свідерській належить у фірмі 4,06% капіталу.

Як писав OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат народного депутата України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
2
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини політики

Топпублікації

Топблоги