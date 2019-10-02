Замість Разумкова: стало відомо, хто може очолити "Слугу народу"

Новою главою "Слуги народу" може стати перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, який під час парламентської кампанії очолював виборчий штаб партії.

Як повідомила в ефірі ObozTV народна депутатка України із фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа, нині Корнієнко – "найімовірніший варіант".

Політикиня нагадала, що чинний глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков має залишити свій пост у зв'язку з обранням на посаду спікера Верховної Ради.

Також Підласа уточнила, що не є членом партії "СН". Однак, за її словами, у фракції обговорюється ця тема і можливі кандидатури.

На запитання ведучого, чи може очолити партію Олександр Корнієнко, вона відповіла: "Не виключаю такої можливості. Я б навіть сказала, що це найімовірніший варіант".

Підласа визнала, що "не чула" про те, щоб називалися ще які-небудь прізвища, крім Корнієнка.

Втім, наголосила вона, остаточно питання вирішиться на з'їзді партії, який збереться наприкінці жовтня.

"Арахамія ж є главою фракції, і він залишається ним, тут жодних змін не очікується", – запевнила депутатка.

Олександр Корнієнко Facebook.com/oskorniyenko

Як писав OBOZREVATEL:

"Слуга народу" планує провести з'їзд наприкінці жовтня, на якому вирішить питання призначення нового глави партії.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вже зробив офіційну заяву про те, що залишить посаду глави "СН". За його словами, очолювати одночасно і парламент, і партію – "некоректно".

Олександр Корнієнко під час президентської кампанії координував волонтерський проєкт ЗеКоманда, а з травня 2019 року керував виборчим штабом "Слуги народу" на парламентських виборах. Його називали одним із головних кандидатів на пост глави фракції "СН" у Верховній Раді, але в результаті це крісло дісталося Давиду Арахамії.

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