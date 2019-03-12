Замість Гладковського: Порошенко призначив нового заступника секретаря РНБО

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО).
До цього він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
"Дуже важлива ваша характеристика — це ваша абсолютна нетерпимість до корупції. І це моє президентське доручення — нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями захистили армію, захистили оборонний комплекс від будь-яких нападів, або недовіри", — зазначив Порошенко під час зустрічі з Кривоносом, передає прес-служба Адміністрації президента.
Також президент відзначив високий професіоналізм і морально-людські якості полковника і підтримку військового з боку громадськості.
Петро Порошенко і Сергій Кривонос
Прес-служба Адміністрації президента
Сергій Кривонос
Прес-служба Адміністрації президента
Петро Порошенко, Сергій Кривонос та Олександр Турчинов
Прес-служба Адміністрації президента
Порошенко визначив напрямки діяльності новопризначеного заступника секретаря РНБО.
Зокрема глава держави доручив активізувати діяльність з питань переозброєння Збройних Сил України, інших збройних підрозділів, питань військово-технічної співпраці, поглибити координацію діяльності територіальної оборони і посилити взаємодію в межах співпраці України з НАТО.
Зі свого боку Кривонос подякував президенту за довіру і запевнив у своїй рішучості протидіяти корупції в оборонному секторі.
Сергій Кривонос народився 26 липня 1970 року у Кременчуці Полтавської області. Очолював групу спецназу, був командиром 8-го Хмельницького полку спецпризначення. Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях. Командував обороною Краматорського аеродрому у 2014 році.
З листопада 2014 року Кривонос — начальник Управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних Сил України, з 5 січня 2016 року — перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Кривонос висувався кандидатом у президенти України у 2019 році, але зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.
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