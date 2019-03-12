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Замість Гладковського: Порошенко призначив нового заступника секретаря РНБО

2.3тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО).

До цього він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Дуже важлива ваша характеристика — це ваша абсолютна нетерпимість до корупції. І це моє президентське доручення — нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями захистили армію, захистили оборонний комплекс від будь-яких нападів, або недовіри", — зазначив Порошенко під час зустрічі з Кривоносом, передає прес-служба Адміністрації президента.

Також президент відзначив високий професіоналізм і морально-людські якості полковника і підтримку військового з боку громадськості.

Петро Порошенко і Сергій Кривонос

Петро Порошенко і Сергій Кривонос

Прес-служба Адміністрації президента

Сергій Кривонос

Сергій Кривонос

Прес-служба Адміністрації президента

Петро Порошенко, Сергій Кривонос та Олександр Турчинов

Петро Порошенко, Сергій Кривонос та Олександр Турчинов

Прес-служба Адміністрації президента

Порошенко визначив напрямки діяльності новопризначеного заступника секретаря РНБО.

Зокрема глава держави доручив активізувати діяльність з питань переозброєння Збройних Сил України, інших збройних підрозділів, питань військово-технічної співпраці, поглибити координацію діяльності територіальної оборони і посилити взаємодію в межах співпраці України з НАТО.

Зі свого боку Кривонос подякував президенту за довіру і запевнив у своїй рішучості протидіяти корупції в оборонному секторі.

Сергій Кривонос народився 26 липня 1970 року у Кременчуці Полтавської області. Очолював групу спецназу, був командиром 8-го Хмельницького полку спецпризначення. Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях. Командував обороною Краматорського аеродрому у 2014 році.

З листопада 2014 року Кривонос — начальник Управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних Сил України, з 5 січня 2016 року — перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Кривонос висувався кандидатом у президенти України у 2019 році, але зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Фомина Катя
Фомина Катя
Поміняв напевно шило на мило((
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фомина Катя, и опять шлюха с паРаши с мерзкой паРашной фамилией все про нас знает! Иди нахуй, ничтожество! Ты своего славного фюрера учи паРашей управлять! Да - машинный перевод с помойного изика на мову выдает вас, скотов расейских.
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
В добру путь!
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