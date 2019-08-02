Замість Чалого: стало відомо, хто стане новим послом України в США

Надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур отримає посаду посла України в США замість Валерія Чалого.
Про це OBOZREVATEL повідомили в дипломатичних колах.
Олег Шамшур
tyzhden.ua
Шамшур народився 6 липня 1956 року в Києві, закінчив факультет міжнародних відносин Київського державного університету імені Шевченка.
З 1993 по 1996 рр. - перший консультант секретаря представника України в ООН та інших міжнародних організацій у Женеві.
З жовтня 2003 по лютий 2004 - керівник Європейського відділення МЗС України.
З лютого 2004 по січень 2006 - заступник міністра закордонних справ України.
З 2005 року по травень 2010-го - надзвичайний і повноважний посол України в США.
З 13 жовтня 2014 призначений надзвичайним і повноважним послом України у Франції.
З 29 листопада 2014 року - представник України при ЮНЕСКО.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі.
Першими повинні замінити послів в Швейцарії, Аргентині, США, на Кіпрі.
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