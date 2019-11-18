Замішаний нардеп: Луценко озвучив резонансні деталі "чорної бухгалтерії" Януковича

У "чорній бухгалтерії" Партії регіонів напроти імені ексголови передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта стоїть підпис народного депутата України.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів ексглава ГПУ Юрій Луценко. Водночас він не назвав ім'я політика, який є чинним парламентарем.

Луценко зазначив, що ім'я Манафорта в списках розголосив глава НАБУ Артем Ситник.

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"Тепер я вже можу вам сказати – навпроти прізвища Манафорта стоїть сума і підпис чинного нардепа України, встановленого експертизою", – додав він

Луценко пояснив, що оприлюдненням цього факту Ситник хотів посприяти тодішній конкурентці Трампа на виборах президента США – Гілларі Клінтон.

"А потім Холодницький (Назар Холодницький – глава САП) запитав Ситника: "Навіщо ти це зробив?" Він каже: "Я хочу допомогти Гілларі". Справді, кожен може вболівати за будь-якого політика, навіть за кордоном. Але ті, хто мають офіційні посади, напевно, мають гальмувати у своїх публічних симпатіях, а тим паче в діях на користь когось", – розповів ексгенпрокурор.

Юрій Луценко Скриншот

Луценко додав, що обговорював цю ситуацію з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

"Тому кажу Джуліані: "Дивіться, я не знаю, як це трактувати: це втручання серйозне у вашу виборчу кампанію, чи ні". Він відповідає: "Звісно, серйозне, тому що гарячої миті кампанії раптово витік із правоохоронних органів України призвів до величезного скандалу й відставки керівника кампанії Трампа. А про це ви можете відкрити справу?" – згадував він.

Луценко додав, що не зміг почати кримінальну справу через відсутність законодавчої бази.

"У нас немає такої кримінальної статті: "За втручання в іноземні вибори". Тому якщо ви (Джуліані – Ред.) бачите в цьому порушення ваших американських законів, відкривайте справу, і діємо так, як я розповів – через request, через запити або через загальну групу", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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