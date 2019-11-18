Замішаний нардеп: Луценко озвучив резонансні деталі "чорної бухгалтерії" Януковича

У "чорній бухгалтерії" Партії регіонів напроти імені ексголови передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта стоїть підпис народного депутата України.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів ексглава ГПУ Юрій Луценко. Водночас він не назвав ім'я політика, який є чинним парламентарем.
Луценко зазначив, що ім'я Манафорта в списках розголосив глава НАБУ Артем Ситник.
"Тепер я вже можу вам сказати – навпроти прізвища Манафорта стоїть сума і підпис чинного нардепа України, встановленого експертизою", – додав він
Луценко пояснив, що оприлюдненням цього факту Ситник хотів посприяти тодішній конкурентці Трампа на виборах президента США – Гілларі Клінтон.
"А потім Холодницький (Назар Холодницький – глава САП) запитав Ситника: "Навіщо ти це зробив?" Він каже: "Я хочу допомогти Гілларі". Справді, кожен може вболівати за будь-якого політика, навіть за кордоном. Але ті, хто мають офіційні посади, напевно, мають гальмувати у своїх публічних симпатіях, а тим паче в діях на користь когось", – розповів ексгенпрокурор.
Юрій Луценко
Скриншот
Луценко додав, що обговорював цю ситуацію з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.
"Тому кажу Джуліані: "Дивіться, я не знаю, як це трактувати: це втручання серйозне у вашу виборчу кампанію, чи ні". Він відповідає: "Звісно, серйозне, тому що гарячої миті кампанії раптово витік із правоохоронних органів України призвів до величезного скандалу й відставки керівника кампанії Трампа. А про це ви можете відкрити справу?" – згадував він.
Луценко додав, що не зміг почати кримінальну справу через відсутність законодавчої бази.
"У нас немає такої кримінальної статті: "За втручання в іноземні вибори". Тому якщо ви (Джуліані – Ред.) бачите в цьому порушення ваших американських законів, відкривайте справу, і діємо так, як я розповів – через request, через запити або через загальну групу", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Екснардеп Сергій Лещенко передав у Генеральну прокуратуру оригінали документів з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в яких міститься інформація про ексглаву передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
13 березня колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа, який працював на президента-втікача України Віктора Януковича, Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаним з лобістською діяльністю в Україні.
Розслідування Мюллера не виявило змови передвиборного штабу глави держави Дональда Трампа з Росією.
"Мирний план", запропонований російським розвідником Костянтином Килимником Манафорту, передбачав створення на Сході України автономії на чолі з президентом-втікачем Віктором Януковичем.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся