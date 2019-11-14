Замішаний Коломойський? Журналіст розповів, кому вигідні скандали "Слуги народу" з переписками

Викриття народних депутатів від "Слуги народу", якими займаються пранкери "Джокер" і блогер "Темний Лицар", можуть бути вигідні українському олігарху Ігорю Коломойському.

Таку версію озвучив журналіст Юрій Вишневський у статті для "Ділової столиці". Він вважає, що мета всієї цієї активності – примусити фракцію узгоджувати всі свої рішення з групою мільярдера.

"Втім, це не означає, що Володимир Зеленський вже покірно поступився Коломойському і погодився на спільний з ним контроль над фракцією. Швидше можна говорити про те, що олігарх і президент поки що тільки лякають один одного, а вирішальне з'ясування стосунків ще попереду", – пише журналіст.

Вишневський нагадав, як президент України в своєму недавньому відеоблозі, коментуючи ситуацію всередині фракції, озвучив погрозливий пасаж: "Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що". Крім того, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (креатура Зеленського. – Ред.) анонсував, що нинішня Верховна Рада з імовірністю 75% не допрацює до кінця свого терміну.

"Це схоже на спробу шантажу: або Коломойський стримає свій апетит, а його група привчиться дотримуватися внутріфракційної дисципліни, або парламент буде розпущений. Однак ця погроза може бути реалізована не раніше 21 липня, коли минає рік з дня минулих виборів (за Конституцією повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання). А до того часу рейтинг Зеленського і "Слуги народу" може впасти досить сильно, щоб відбити у них бажання думати про достроковий розпуск парламенту", – вважає Вишневський.

Однак, підкреслює він, у Зеленського з Арахамією є серйозний козир – законопроєкт №1017, який пропонує зменшити конституційний склад Верховної Ради з 450 до 300 нардепів і всіх їх обирати за пропорційною виборчою системою.

"Джокер"

Вишневський пише, що шанси знайти в нинішньому парламенті 300 голосів за цей проєкт не дуже високі, але можливий інший варіант: не вносячи жодних змін до Конституції, ухвалити закон про вибори в парламент за суто пропорційною системою, без мажоритарки.

Для цього буде достатньо 226 голосів, і вони в нинішньому парламенті знайдуться легко. А після цього можуть знайтися і 226 нардепів, які захочуть саморозпуску парламенту. В такому випадку найбільше постраждають саме інтереси Коломойського. Адже вони втратять можливість провести своїх людей до Верховної Ради через мажоритарні округи, а його власні політпроєкти, скоріше за все, не отримають шансів потрапити в парламент.

"Це той випадок, коли внучок може захотіти покарати бабусю, навіть якщо сам від цього ніякої вигоди не отримає, а просто, щоб позбутися від її настирливих претензій. Інше питання – чи зважиться він на це, тим паче, що у Коломойського є свій козир – канал "1+1", який легко може помножити імідж і рейтинг Зеленського на нуль, якщо буде день у день щедро ділитися з телеглядачами пікантними подробицями з життя їх недавнього кумира", – робить висновок журналіст.

"У зв'язку з цим поява "Джокера" і "Темного Лицаря" виглядає вкрай своєчасною з точки зору інтересів олігарха. Таке враження, що бабуся дає улюбленому онукові уроки: дивись, мовляв, як легко виставити всіх вас на посміховисько, і уяви тепер, що подібна інформація буде не тільки з телеграм-каналів дзюрчати, але ще і з телеекранів вихлюпуватися. Тому, швидше за все, онучок боїться бабусі, а не вона його", – додав Вишневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

пранкер "Джокер" прикинувся генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивів на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-листуванні в Раді.

Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу, стала переписка з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". За добу вона набрала майже 35 тисяч переглядів.

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