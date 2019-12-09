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9 грудня • оновлено в 16:24
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"Замінить Крим на газ": Портніков попередив про підлість Путіна в Парижі

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Президент РФ Володимир Путін на "нормандському саміті" в Парижі має намір замінити питання про деокупацію Донбасу й виконання Мінських угод на вирішення газової проблеми.

Таку думку для "Реалії. Крим" висловив український журналіст Віталій Портніков.

"У Кремлі дійшли висновку, що такий пакет влаштує всіх інших учасників саміту – президента Зеленського, який відчайдушно потребує грошей для створення соціальних преференцій для свого електорату, канцлерки Меркель, яка домагається синхронізації введення в дії газопроводу "Північний потік-2" з продовженням транзиту по українській ГТС, президента Макрона, який хоче поліпшення відносин із Москвою – нехай навіть ціною ревізії українського суверенітету", – пише він.

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Портніков зазначає, що Путін буде тиснути на Зеленського, розповідаючи, що закінчити війну на Донбасі допоможе схвалення інтересів "Газпрому". Водночас глава Кремля не буде навіть обговорювати окупований Крим.

"В кращому для українського президента разі він зможе домогтися визнання президентом Франції і федеральною канцлеркою Німеччини факту української приналежності Криму. Але це – не новина... Путін змінює на поставки газу і продовження транзиту не Крим. Він змінює на поставки газу і продовження транзиту можливість припинити стрілянину на Донбасі", – пояснив Портніков.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Водночас президент Зеленський планує обговорити чотири ключові питання, серед яких буде обмін полоненими.

Віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба заявив, що зустріч президентів чотирьох країн у "нормандському форматі" в Парижі є дипломатичним наступом України.

Крім того, журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов попередив, що переговори президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна в "нормандському саміті" не призведуть до миру на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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"Заменит Крым на газ"? Крым наш, как и газ, который надо покупать ...
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