Замах на Гандзюк: зізнання та замовники-правоохоронці

За три тижні розслідування нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк з'ясувалось, що його замовили правоохоронці. Четверо затриманих підозрюваних зізнались у нападі.З часу нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою, минуло три тижні. Вона досі знаходиться в лікарні, оскільки отримала опіки понад 30 відсотків тіла. Тим часом четверо підозрюваних у нападі на неї, які днями були затримані, зізнались у своїй провині, повідомила у четвер, 23 серпня, Національна поліція України. "Їх причетність до нападу на Гандзюк, за версією слідства, підтверджується як зібраними речовими доказами, так і наданими свідченнями. Усі четверо дали свідчення і покаялися у скоєному", - повідомив співробітник відомства, передає агенція "Українські новини".

Загалом в участі та співучасті у замаху на Гандзюк підозрюються п'ятеро осіб, написав у Facebook 23 серпня перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Напередодні поліція звільнила з-під варти раніше судимого Миколу Новікова, якого 3 серпня затримали першим як підозрюваного у цій справі і якому 6 серпня суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою на два місяці. Однак журналісти, які проводили незалежне розслідування, стверджували, що Новіков має алібі на час вчинення нападу на Гандзюк. Ця інформація набула резонансу. І після звільнення Новікова з-під варти речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко повідомив, що той змінив свої показання, в результаті чого було встановлено, що він непричетний до нападу. Версія Новікова трохи інша - він повідомив, що слідчі змусили його підписати заяву зі зміненими показаннями заради закриття двох інших кримінальних справ.

Досі точно невідомо, чому саме було скоєно замах на Гандзюк. Втім, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що його було скоєно на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів. Кримінальне провадження за цією справою було передано 7 серпня в СБУ.

Сама активістка також повідомила, що раніше мала погані відносини із правоохоронцями і вважає, що вони причетні до нападу на неї. "Я майже переконана, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна", - заявила вона виданню "Українська правда". Поліція поки не повідомила, чи причетні затримані, що зізнались у скоєнні нападу, до правоохоронних органів. За даними одного з адвокатів, який займається цією справою, підозрювані є досить відомими бійцями АТО.

"Називала речі своїми іменами"

Катерина Гандзюк - відома у Херсоні своєю проукраїнською позицією громадська діячка і волонтерка. Була депутаткою двох скликань міськради. Нині вона виконує обов’язки керуючого справами Херсонської міської ради. За словами мера міста Володимира Миколаєнка, Гандзюк мала принципову позицію і завжди називала речі своїми іменами, зокрема щодо подій так званої "російської весни" на півдні України у 2014 році.

Журналісти і знайомі Катерини Гандзюк переконані, що напад пов'язаний з її публічною діяльністю і боротьбою проти проросійських сил в регіоні та корумпованих політиків і представників силових структур. У Гандзюк вже були конфлікти з місцевими правоохоронними органами та деякими державними службовцями.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко, який товаришував з Катериною і першим повідомив у соцмережах про напад на неї, вважає, що злочин може бути як особистою помстою з боку тих, кого критикувала Гандзюк, так і частиною масштабного процесу. За словами Нікітенка, це дуже схоже на сплановану акцію залякування і є продовженням нападів на активістів, які стались нещодавно у Миколаєві, Одесі та Харкові. На самого Сергія Нікітенка теж вчинили напад у червні цього року.

Конфлікт із поліцією

У Катерини Гандзюк був конфлікт з начальником Управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Артемом Антощуком. Вона звинуватила його в корупції. Антощук подав позов проти Гандзюк про захист честі і гідності. Суд лише частково задовольнив його вимоги. У квітні цього року Катерина Гандзюк також заявляла, що майже 200 "журналістів" з фейковими посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на травматичну і газову зброю у 2014-2018 роках.

Втім, херсонські журналісти й активісти сумніваються, що до нападу на Гандзюк причетні місцеві політики. Сергій Нікітенко пов'язує цей та інші випадки з президентськими виборами в Україні, що мають відбутися наступного року. За словами херсонського журналіста, головна мета - дестабілізувати ситуацію на півдні України.

"Те, що це зроблено на замовлення місцевих проросійських сил типу гопника Кирила Стремоусова (він же - соціаліст із партії Іллі Ківи) - немає сумніву", - написав на своїй сторінці у соцмережах адвокат Масі Найєм, брат народного депутата Мустафи Найєма.

Transparency International Україна вимагає результативного розслідування нападу на Катерину Гандзюк. "Нарешті, прийшов час Національній поліції дати чіткий сигнал про те, що будь-які спроби застосування сили проти активістів будуть викриті, а особи які здійснюють напади - притягнуті до відповідальності. Застерігаємо херсонську поліцію від спокуси спустити справу на гальмах. Адже Катерина Гандзюк була і є критиком місцевих правоохоронних органів за їхню не завжди послідовну позицію у захисті суверенітету України та правопорядку в місті", - заявили в міжнародній організації.