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20 грудня • оновлено в 10:28
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"Залишуться ісконно руські болота!" Турчинов яскраво відповів на загрози Путіна

1.1т
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Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов відповів президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, який назвав "ісконно російськими" південь і схід України. Він порівняв російського лідера з Гітлером.

Заява з’явилася на сайті пресслужби Турчинова. За його словами, якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то "ісконно руські" болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститись у межі однієї Московської області.

Турчинов зазначив, що імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, “є реальною загрозою миру і безпеці в Європі”.

Турчинов яскраво відповів на загрози Путіна

Турчинов яскраво відповів на загрози Путіна

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"Зброя та безпека" повинна стати головною виставкою озброєння Східної Європи – Турчинов

“Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть найкривавішої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину – з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати”, – зазначив Турчинов.

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор’я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" та пообіцяв розібратися з цим.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Олександр Турчинов Володимир Путін
Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ни Крым, ни херонщина, ни Одесса, никогда там Украины не было, только после 1924 года, Ленин присоединил. Учите нормальную историю, а не ваши маразматмчные высеры
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина требуется декоммунизация, пришла пора Украине вернуться к своим историческим национальным пенатам...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин........
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