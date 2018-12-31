''Залишився один спосіб тиску'': Цимбалюк пояснив, чому Росія безпорадна проти України

Введення Кремлем санкцій проти України жодним чином не позначиться на її житті. Адже вона давно почала розвиватися без прив'язки до країни-агресора.

Саме тому Російська Федерація активно продовжує спроби підкорити собі сусідню державу за допомогою військового впливу. Він залишився єдиним способом тиску на Україну. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Росія на Донбасі "Телеканал 24"

"В принципі продовження цього списку (санкційного. — Ред.) нічого на практиці не означає. Тому що у Росії залишився єдиний спосіб тиску на нас — це військовий важіль. І скільки б не говорили про братерство, про тісні зв'язки, але економіки наші розвиваються паралельними курсами, а швидше за все не паралельними, а йдуть у протилежному напрямку. Хоча зрозуміло, що маса бізнесменів у двох країнах від цього, м'яко кажучи, не в захваті. Але що робити — незалежність, якщо ми говоримо про Україну, коштує дорого, а ціна російської могутності і величі, очевидно, теж досить велика", — пояснив свою точку зору він.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL,