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''Залишився один спосіб тиску'': Цимбалюк пояснив, чому Росія безпорадна проти України

11.4тЧитати матеріал російською

Введення Кремлем санкцій проти України жодним чином не позначиться на її житті. Адже вона давно почала розвиватися без прив'язки до країни-агресора.

Саме тому Російська Федерація активно продовжує спроби підкорити собі сусідню державу за допомогою військового впливу. Він залишився єдиним способом тиску на Україну. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Росія на Донбасі

Росія на Донбасі

"Телеканал 24"

"В принципі продовження цього списку (санкційного. — Ред.) нічого на практиці не означає. Тому що у Росії залишився єдиний спосіб тиску на нас — це військовий важіль. І скільки б не говорили про братерство, про тісні зв'язки, але економіки наші розвиваються паралельними курсами, а швидше за все не паралельними, а йдуть у протилежному напрямку. Хоча зрозуміло, що маса бізнесменів у двох країнах від цього, м'яко кажучи, не в захваті. Але що робити — незалежність, якщо ми говоримо про Україну, коштує дорого, а ціна російської могутності і величі, очевидно, теж досить велика", — пояснив свою точку зору він.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Новини
''Медведєв пішов проти Путіна'': Кремль викрили у розколі влади

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • за словами Цимбалюка, поява прізвищ екс-регіоналів у санкційних списках Росії свідчить про те, що країна-агресор зливає своїх прихильників через непотрібність. Це пов'язано з тим, що Кремль мріє про повну окупацію України, а в такому сценарії їй більше не потрібні будуть проросійські політики.

  • Нагадаємо, 25 грудня в Росії розширили санкційний список проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер числиться 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв пояснив такі заходи необхідністю "захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

  • Під обмежувальні заходи РФ потрапили багато депутатів "Опозиційного блоку". З повним переліком українців, проти яких Москва ввела санкції, можна ознайомитися тут.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
А потом мы узнаём что в атмосфере полной секретности идут переговоры по топливу для АЭС, и по квотам на рыбу в Азове. Вся хохляндия в этом - орать что мы не зависим от страны агрессора и уже 6 лет не покупаем газ у рашки и потом орать и визжать ещё больше на весь мир когда Россия вдруг повышает цену или ограничивает поставки газа который они вроде бы не покупают гыгы
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Северг Олег, иди нах, парашная свинособака подхуйловая, и параша свою вонючую с собой забери, подельник касапских убийц, сучка ордынская,
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andrei andrei
andrei andrei
Присвойте роме звание "заслуженный сказочник внаукраины"😁
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
andrei andrei, ишаку в пах рассказывай, заслуженный петух расеи
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Фееричный предатель Цимбалюк ... пора его на Миротворец вносить ...
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минин евген
минин евген
Воронов Евгений, мозг свой внеси в миротвороц, козлина рогатая.
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