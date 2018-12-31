''Залишився один спосіб тиску'': Цимбалюк пояснив, чому Росія безпорадна проти України

Введення Кремлем санкцій проти України жодним чином не позначиться на її житті. Адже вона давно почала розвиватися без прив'язки до країни-агресора.
Саме тому Російська Федерація активно продовжує спроби підкорити собі сусідню державу за допомогою військового впливу. Він залишився єдиним способом тиску на Україну. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Росія на Донбасі
"Телеканал 24"
"В принципі продовження цього списку (санкційного. — Ред.) нічого на практиці не означає. Тому що у Росії залишився єдиний спосіб тиску на нас — це військовий важіль. І скільки б не говорили про братерство, про тісні зв'язки, але економіки наші розвиваються паралельними курсами, а швидше за все не паралельними, а йдуть у протилежному напрямку. Хоча зрозуміло, що маса бізнесменів у двох країнах від цього, м'яко кажучи, не в захваті. Але що робити — незалежність, якщо ми говоримо про Україну, коштує дорого, а ціна російської могутності і величі, очевидно, теж досить велика", — пояснив свою точку зору він.
Роман Цимбалюк
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL,
за словами Цимбалюка, поява прізвищ екс-регіоналів у санкційних списках Росії свідчить про те, що країна-агресор зливає своїх прихильників через непотрібність. Це пов'язано з тим, що Кремль мріє про повну окупацію України, а в такому сценарії їй більше не потрібні будуть проросійські політики.
Нагадаємо, 25 грудня в Росії розширили санкційний список проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер числиться 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв пояснив такі заходи необхідністю "захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".
Під обмежувальні заходи РФ потрапили багато депутатів "Опозиційного блоку". З повним переліком українців, проти яких Москва ввела санкції, можна ознайомитися тут.
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