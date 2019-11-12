Залишився без особистого життя: Арахамія розкрив деталі секс-скандалу з Яременком

Президент України Володимир Зеленський сильно розлютився після скандалу з інтимною перепискою нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка.
Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Спочатку він (Зеленський – Ред.) був радикально налаштований, аж до складення мандату. Але це питання етичного характеру. До того ж, Яременко об'єктивно сильний дипломат. Більшість обурило не листування, а його подальша реакція. Я жартома сказав, що інцидент з Яременком – це наслідки турборежиму. Тому що люди фактично живуть у парламенті, і особисте життя у них відсутнє", – розповів депутат.
Арахамія додав, що на місце глави Комітету з міжнародних зв'язків замість Яременка є вже кілька кандидатів.
"У шортлисті є три-чотири особи, яких ми можемо розглядати. Ліза Ясько є, Святослав Юраш, Марина Бардіна, Микита Потураєв, Марія Мезенцева. Ми зробимо внутрішні праймеріз, щоб вони представили свої програми, і фракція визначиться", – зазначив він.
Також він підкреслив, що посада голови комітету дуже важлива.
"Ясько відмінно працює в ПАРЄ. Питання в іншому. Богдан Яременко, будучи дипломатом, відмовився одночасно працювати і в комітеті, і в ПАРЄ. Дві такі роботи поєднувати не можна. Якщо розглядати Ясько на комітет, то потрібно вибрати когось нового в ПАРЄ", – пояснив Арахамія.
Богдан Яременко
Hyser
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в застосунку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг перебувало в його телефоні. Водночас повідомив, що воно було сфабриковане ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.
Мережа відреагувала мемамі і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані діалоги Яременка з іншими дівчатами.
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