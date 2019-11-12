Залишився без особистого життя: Арахамія розкрив деталі секс-скандалу з Яременком

Президент України Володимир Зеленський сильно розлютився після скандалу з інтимною перепискою нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Спочатку він (Зеленський – Ред.) був радикально налаштований, аж до складення мандату. Але це питання етичного характеру. До того ж, Яременко об'єктивно сильний дипломат. Більшість обурило не листування, а його подальша реакція. Я жартома сказав, що інцидент з Яременком – це наслідки турборежиму. Тому що люди фактично живуть у парламенті, і особисте життя у них відсутнє", – розповів депутат.

Арахамія додав, що на місце глави Комітету з міжнародних зв'язків замість Яременка є вже кілька кандидатів.

"У шортлисті є три-чотири особи, яких ми можемо розглядати. Ліза Ясько є, Святослав Юраш, Марина Бардіна, Микита Потураєв, Марія Мезенцева. Ми зробимо внутрішні праймеріз, щоб вони представили свої програми, і фракція визначиться", – зазначив він.

Також він підкреслив, що посада голови комітету дуже важлива.

"Ясько відмінно працює в ПАРЄ. Питання в іншому. Богдан Яременко, будучи дипломатом, відмовився одночасно працювати і в комітеті, і в ПАРЄ. Дві такі роботи поєднувати не можна. Якщо розглядати Ясько на комітет, то потрібно вибрати когось нового в ПАРЄ", – пояснив Арахамія.

Богдан Яременко Hyser

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в застосунку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг перебувало в його телефоні. Водночас повідомив, що воно було сфабриковане ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.

Мережа відреагувала мемамі і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані діалоги Яременка з іншими дівчатами.

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