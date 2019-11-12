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12 листопада • оновлено в 11:19
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Залишився без особистого життя: Арахамія розкрив деталі секс-скандалу з Яременком

5.1т
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Президент України Володимир Зеленський сильно розлютився після скандалу з інтимною перепискою нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Спочатку він (Зеленський – Ред.) був радикально налаштований, аж до складення мандату. Але це питання етичного характеру. До того ж, Яременко об'єктивно сильний дипломат. Більшість обурило не листування, а його подальша реакція. Я жартома сказав, що інцидент з Яременком – це наслідки турборежиму. Тому що люди фактично живуть у парламенті, і особисте життя у них відсутнє", – розповів депутат.

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Арахамія додав, що на місце глави Комітету з міжнародних зв'язків замість Яременка є вже кілька кандидатів.

"У шортлисті є три-чотири особи, яких ми можемо розглядати. Ліза Ясько є, Святослав Юраш, Марина Бардіна, Микита Потураєв, Марія Мезенцева. Ми зробимо внутрішні праймеріз, щоб вони представили свої програми, і фракція визначиться", – зазначив він.

Також він підкреслив, що посада голови комітету дуже важлива.

"Ясько відмінно працює в ПАРЄ. Питання в іншому. Богдан Яременко, будучи дипломатом, відмовився одночасно працювати і в комітеті, і в ПАРЄ. Дві такі роботи поєднувати не можна. Якщо розглядати Ясько на комітет, то потрібно вибрати когось нового в ПАРЄ", – пояснив Арахамія.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

Hyser

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Богдан Яременко Володимир Зеленський Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України секс скандал
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Скирда Женя
Скирда Женя
Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует" !!! Вот бедные , надо им шлюх прямо в раду подвозить!!! Вот есть же при Раде столовая!!! Надо и бордель при раде!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Ясько отлично работает в ПАСЕ."... Украинская делегация же отказалась от участия в сессии ПАСЕ
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