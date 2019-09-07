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8 вересня • оновлено в 11:01
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"Залишимося на узбіччі!" В країні ЄС захотіли зняти санкції з Росії

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Депутат Європейського парламенту від Франції Тьєррі Маріані запропонував зняти санкції, введені проти Росії.

Про це він заявив у суботу, 7 вересня, в ефірі "8:30 Franceinfo", наголосивши, що підтримує позицію президента Еммануеля Макрона, який відзначив необхідність "заспокоїтися" і "прояснити" відносини з Росією для досягнення стабільності в Європі.

"Якщо ми продовжимо курс на ізоляцію Росії, вона стане ближче до Китаю, і ми залишимося на узбіччі", – заявив Маріані.

Новини
"Заїжджена платівка": Росія різко розкритикувала нові санкції Європи

Європарламент

Європарламент

24 канал

Тьєррі Маріані

Тьєррі Маріані

France.info

За його словами, в першу чергу необхідно скасувати або, як мінімум, пом'якшити санкції проти Росії, що стане кроком до нормалізації відносин із Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни ЄС не мають єдиної позиції стосовно антиросійських санкцій. Він вважає, що їх може оскаржити ціла низка країн.

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Особа
Еммануель Макрон
Теги
санкции Європейський парламент
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Евгенов Евген
Евгенов Евген
А как же польза от санкций? Плешивый постоянно об этом повторяет "хорошо если бы ввели все санкции какие только можно"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да снимут с России все санкции, им торговать надо, а чья территория - им без разницы, все будет их колонии, как в Древней Римской империи.
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Пигин Макс
Пигин Макс
ДАНУНАХ!!! Санкции, так санкции! До последней STX France!
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Кор Павел
Кор Павел
Пигин Макс, с санкциями веселее жить
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