"Залишимося на узбіччі!" В країні ЄС захотіли зняти санкції з Росії

Депутат Європейського парламенту від Франції Тьєррі Маріані запропонував зняти санкції, введені проти Росії.

Про це він заявив у суботу, 7 вересня, в ефірі "8:30 Franceinfo", наголосивши, що підтримує позицію президента Еммануеля Макрона, який відзначив необхідність "заспокоїтися" і "прояснити" відносини з Росією для досягнення стабільності в Європі.

"Якщо ми продовжимо курс на ізоляцію Росії, вона стане ближче до Китаю, і ми залишимося на узбіччі", – заявив Маріані.

Європарламент 24 канал

Тьєррі Маріані France.info

За його словами, в першу чергу необхідно скасувати або, як мінімум, пом'якшити санкції проти Росії, що стане кроком до нормалізації відносин із Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни ЄС не мають єдиної позиції стосовно антиросійських санкцій. Він вважає, що їх може оскаржити ціла низка країн.

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