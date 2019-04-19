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"Залишимося без штанів!" Мережу розлютила пропозиція Медведчука про угоду з Путіним

3.1тЧитати матеріал російською

Пропозиція глави політради партії "За життя" Віктора Медведчука кандидату у президенти Володимиру Зеленському укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним викликала бурхливе обговорення у мережі.

За словами політика, в обмін він може отримати контроль над Донбасом, дешевий газ та інвестиції з Росії.

"Нам же казали, що у нас "громадянська війна"! А домовлятися треба з Путіним. Як так?" — запитує відомий журналіст Роман Цимбалюк.

"Хай буде мир!", "Якщо Зе посадить Медведчука, лише за це можна голосувати за нього", "Знову методичка зламалася", "Пора валити з цієї божевільні. Зараз як бензин подорожчає вдвічі і все інше за ним, ось і залишимося без штанів", — прокоментували користувачі.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

ТСН

"Залишимося без штанів!" Мережу розлютила пропозиція Медведчука про угоду з Путіним
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"Залишимося без штанів!" Мережу розлютила пропозиція Медведчука про угоду з Путіним
"Залишимося без штанів!" Мережу розлютила пропозиція Медведчука про угоду з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кремлі прокоментували пропозицію Медведчука. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що цю ініціативу було взято до відома.

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Особи
Володимир ЗеленськийВіктор МедведчукВолодимир Путін
Місце
Україна
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хохлы, вы что вообще хотите от жизни? Жить нормально в реале или в европейской иллюзии, где зарплаты 5к евро?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нам же говорили.. Это цимбашлюк сбу вопит))))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Эти оккупанты нацисты бандеры сдесь чужие, животные))))
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