"Залишимося без штанів!" Мережу розлютила пропозиція Медведчука про угоду з Путіним

Пропозиція глави політради партії "За життя" Віктора Медведчука кандидату у президенти Володимиру Зеленському укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним викликала бурхливе обговорення у мережі.
За словами політика, в обмін він може отримати контроль над Донбасом, дешевий газ та інвестиції з Росії.
"Нам же казали, що у нас "громадянська війна"! А домовлятися треба з Путіним. Як так?" — запитує відомий журналіст Роман Цимбалюк.
"Хай буде мир!", "Якщо Зе посадить Медведчука, лише за це можна голосувати за нього", "Знову методичка зламалася", "Пора валити з цієї божевільні. Зараз як бензин подорожчає вдвічі і все інше за ним, ось і залишимося без штанів", — прокоментували користувачі.
Віктор Медведчук
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кремлі прокоментували пропозицію Медведчука. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що цю ініціативу було взято до відома.
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