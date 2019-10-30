"Залишимося без майбутнього!" Тимошенко заявила про рішучі кроки щодо мораторію на землю

ВО "Батьківщина" заявила, що звертатиметься до Конституційного Суду за тлумаченням тих статей Конституції, які говорять, що земля України належить народові. Це дозволить отримати відповідь на питання, чи може влада за спиною нації продати все, чим люди володіють.

Про це лідер партії Юлія Тимошенко заявила під час мітингу під стінами Верховної Ради, де зібралися аграрії та представники громадянського суспільства, висловлюючись проти ініціативи влади розпродати землю.

"Якщо в Конституції це прописано, яке влада має право без згоди народу виставляти землю на розпродаж. Якщо ви це задумали, запитайте тоді в людей", – сказала політик і наголосила, що ключова вимога "Батьківщини" – спочатку провести референдум щодо земельного питання, а потім ухвалювати відповідний закон.

Юлія Тимошенко

Як застерегла парламентар, якщо ми зараз бездумно, не порадившись з аграріями та суспільством, ухвалимо закон про розпродаж землі, зокрема міжнародним корпораціям, "ми залишимось народом без майбутнього".

"Батьківщина" запропонувала план, який унеможливить розпродаж землі всупереч інтересам тих, хто на ній живе та працює.

Як зауважила Тимошенко, насамперед треба напряму звертатись до президента, адже всі рішення в країні наразі відбуваються з одного джерела. По-друге, треба проводити персональні зустрічі з депутатами аграрного комітету і від "Слуги народу", обраними за округами: "Хай вони людям в очі розкажуть, як планують продати вашу землю".

"Головний пункт нашого плану – не здаватися. Тільки сильний опір і залізна позиція: жодних законів про продаж землі без референдуму", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт про розпродаж сільськогосподарської землі "протягують" всупереч волі народу та Регламенту ВРУ.

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