Залишаться без крісла і грошей: як у Раді хочуть карати кнопкодавів

У Верховній Раді України пропонують нещадно штрафувати народних депутатів за кнопкодавство. Як це зробити – поки не вирішили. Одні кажуть, що треба штрафувати, інші – відразу звільняти.

Про що мова і чи зможе така норма приборкати "слуг народу" – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У Верховній Раді поки ніяк не карають за кнопкодавство. Ухваленого закону ще немає, думки розділилися;

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук пропонує за неперсональне голосування карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень;

Президент Володимир Зеленський хоче відразу позбавляти мандата;

Тим часом у парламенті вже є перші кнопкодави, зокрема і від "Слуги народу". Їх поки тільки публічно насварили, вони вибачилися і віддали місячну зарплату;

Зеленський злий, але виганяти їх із фракції не має наміру.

Штрафувати чи виганяти?

Кнопкодавство – одна з головних проблем українського парламенту. Коли народний депутат голосує не тільки за себе, але і за своїх колег. Зазвичай такі речі відбуваються через політичні договорняки – потрібно ухвалити закон, а голосів не вистачає, тоді народні депутати у стінах парламенту голосують за 2-3 і більше колег.

Під таким "соусом" парламент ухвалював десятки законів, часто відверто провальних і лобістських. Все б нічого, але подібна норма не передбачена Конституцією. Там чітко прописане персональне голосування, де "кожен голосує сам за себе".

У цій самій Верховній Раді нардепів пропонують за таке порушення карати. Як? Поки є дві позиції. Як вважає перший віцеспікер Руслан Стефанчук, за кнопкодавство треба штрафувати.

На своїй сторінці у Facebook нардеп пропонує таку модель:

інформація про неперсональне голосування передається апаратом Верховної Ради;

штраф від 3-х до 5-ти тисяч неоподатковуваних мінімумів для нардепа-кнопкодава. Це від 51 до 85 тисяч гривень.

З одного боку – суми значні. Раніше OBOZREVATEL детально розписував, скільки заробляють нардепи, у середньому це приблизно 30 тисяч гривень. Тобто за таке порушення вони можуть заплатити 2-3 своїх заробітних плати. Якщо жити чесно на зарплату, то це вагомий удар по домашньому бюджету.

З іншого – для багатьох народних обранців сума цілком підйомна. Адже багато хто став народними депутатами у статусі зірок шоубізнесу або вже успішних бізнесменів.

Такими методами можна регулярно голосувати за лобістські проєкти законів і платити штраф у розмірі 85 тисяч. При цьому отримувати у конвертах неофіційно набагато більше.

Саме тому народилася й інша модель – позбавляти нардепів мандатів за кнопкодавство відразу, без зайвих розмов і попереджень. У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський подав законопроєкт №1027, який передбачає зміни до Конституції. Текст доповнений і іншими причинами, які стають основою для позбавлення депутатського мандата:

Кнопкодавство – неперсональне голосування народного депутата, факт якого має встановлювати суд.

Прогули – відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту протягом однієї сесії. У такому разі повноваження нардепа припиняє Верховний суд.

Переїзд в іншу країну для постійного проживання і припинення громадянства України. У такому разі його повноваження припиняє Верховна Рада.

За цей проєкт уже проголосували, але він поки що не набув чинності. Так чи інакше, питання з відповідальністю за кнопкодавство наразі етапі ще не вирішене. Юридично притягнути когось до відповідальності не можна. Всі чекають на рішення Конституційного суду.

Хто вже кнопкодавив і як покарали?

Багато в чому завдяки такій проблемі деякі обранці вже кинулись порушувати закон. Один із кричущих випадків кнопкодавства здійснив позафракційний народний депутат Олександр Ковальов. Цікавим є і той факт, що нардепом він став на найменшому окрузі в Україні, де за нього проголосували 220 виборців.

Олександр Ковальов біля Верховної Ради

Після того, як журналісти впіймали нардепа на голосуванні "за сусіда", Ковальов не придумав нічого кращого, ніж просто вдатися до погроз. Він записав прізвище журналіста, сфотографував його, відправив фото комусь у месенджері і сказав: "Ми ще зустрінемося і докладно про це поговоримо".

Не вирізнилися дисципліною і "слуги народу". Справжнім скандалом закінчилася неперсональне голосування нардепів від СН Олени Копанчук і Сергія Литвиненка. Незважаючи на передвиборчі обіцянки президента і партії позбавляти за таке мандатів, вони обмежилися лише вибаченнями і позбавленням місячної зарплати.

"Це був турборежим. Помилково, але я голосував, як підказували душа і серце. Як покарання готовий віддати місячну зарплату на благодійність", – пояснив свій вчинок нардеп Литвиненко.

У рамках Ялтинської конференції YES OBOZREVATEL поцікавився думкою президента про нардепів, які переступили через закон. Володимир Зеленський назвав це помилкою, але наголосив, що всі "вибачилися".

"Це їхня велика помилка. Я знаю, що їм передали. Вони вибачилися", – зазначив він.

Зеленський додав, покарання для "кнопкодавів" має визначати законодавство, а не президент.

"Є законодавство, яке це регулює. Нехай депутати ВР ухвалять цей закон про імперативний мандат. І нехай закон регулює, а не президент кожного депутата", – заявив він.

А ось бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не вважає факт кнопкодавства чимось жахливим. "Не критично, всяке буває. Ліс рубають, тріски летять", – відреагував у коментарі OBOZREVATEL мільярдер.

При цьому Коломойський раніше заявляв, що Раду слід розпустити, якщо нардепи займатимуться "бл*дством".

"Ось це на букву "б" – це не кнопкодавство. Це щось інше", – запевнив Коломойський. На його думку, не можна лаяти того, хто робить помилки від старанності.

Глава парламенту Дмитро Разумков і перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко вже публічно пообіцяли, що такого більше не повториться. Очевидно, що такі обіцянки можуть бути дієвими лише в тому випадку, коли кожен "слуга народу" нестиме жорстку відповідальність, не тільки гривнею, але й своїм робочим місцем.

В іншому форматі тотальна безкарність триватиме і далі.

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