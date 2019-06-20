ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Залишається в політиці: Геращенко вирішив не йти в депутати

1.4тЧитати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Народний фронт", екс-радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що не братиме участі в майбутніх парламентських виборах 21 липня, але з політики не піде.

Про подальші плани написав він у своєму Facebook у четвер, 20 червня.

"Я ухвалив рішення не висувати свою кандидатуру для участі в дострокових виборах до Верховної Ради. В майбутньому парламенті у мене буде можливо не менше, а навіть більше однодумців, яким я готовий передавати мій досвід і знання, отримані за роки роботи у Верховній Раді", – написав він.

Новини
Кириленко йде на вибори з "Європейською солідарністю"

Антон Геращенко

Антон Геращенко

nv.ua

За словами Геращенка, з політики він не йде. "Я продовжу свою роботу зі зміцнення української держави, і в подальшому зосереджуся на проектах у сфері національної безпеки, оборони, реформи правоохоронної та судової системи аналітичного центру "Український інститут майбутнього", одним із засновників якого я є", – поділився нардеп.

Згадав Геращенко і про свої успіхи у Верховній Раді, а також зізнався, що припускався помилок.

"За час моєї роботи в парламенті, мною і командою моїх помічників розглянуто 2069 звернень громадян, за результатом чого направлено 2622 депутатських звернень. Разом із тим, мною особисто, а також у співавторстві з колегами, було внесено 162 законопроекти і постанови, 24 з яких були схвалені і набрали чинності", – розповів він.

"Робота в парламенті була для мене великим професійним викликом і школою життя одночасно", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв відмовився від участі в дострокових виборах до Верховної Ради.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Вот умница там и без тебя гавна хватает
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну да, тарелки облизывать лучше)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel