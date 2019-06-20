Залишається в політиці: Геращенко вирішив не йти в депутати

Народний депутат від фракції "Народний фронт", екс-радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що не братиме участі в майбутніх парламентських виборах 21 липня, але з політики не піде.

Про подальші плани написав він у своєму Facebook у четвер, 20 червня.

"Я ухвалив рішення не висувати свою кандидатуру для участі в дострокових виборах до Верховної Ради. В майбутньому парламенті у мене буде можливо не менше, а навіть більше однодумців, яким я готовий передавати мій досвід і знання, отримані за роки роботи у Верховній Раді", – написав він.

Антон Геращенко nv.ua

За словами Геращенка, з політики він не йде. "Я продовжу свою роботу зі зміцнення української держави, і в подальшому зосереджуся на проектах у сфері національної безпеки, оборони, реформи правоохоронної та судової системи аналітичного центру "Український інститут майбутнього", одним із засновників якого я є", – поділився нардеп.

Згадав Геращенко і про свої успіхи у Верховній Раді, а також зізнався, що припускався помилок.

"За час моєї роботи в парламенті, мною і командою моїх помічників розглянуто 2069 звернень громадян, за результатом чого направлено 2622 депутатських звернень. Разом із тим, мною особисто, а також у співавторстві з колегами, було внесено 162 законопроекти і постанови, 24 з яких були схвалені і набрали чинності", – розповів він.

"Робота в парламенті була для мене великим професійним викликом і школою життя одночасно", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв відмовився від участі в дострокових виборах до Верховної Ради.

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