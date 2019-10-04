"Залишається останній план": Пристайко розповів про стратегію України щодо Донбасу

Україна має кілька планів дій щодо вирішення військового конфлікту з Росією на Донбасі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 4 жовтня.
"У нас є і план "А", і план "Б". Перший – сісти і досягти тієї домовленості, яка б виконувалася Росією. Якщо це план не спрацює, тоді ми повинні розуміти, що залишається останній план, як зробити так, щоб через наш кордон не пройшли терористи", – розповів він.
Пристайко розповів про запасний план щодо Донбасу
Скріншот з відео
Запасний план Пристайко розкривати не став, посилаючись на конфіденційність. "Специфіка моєї роботи не дозволяє розповісти все, що вирішується в закритих кабінетах", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко розповів, що буде з жителями Донбасу, які опиняться в сірій зоні після розведення сил.
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