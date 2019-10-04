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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"Залишається останній план": Пристайко розповів про стратегію України щодо Донбасу

6.7т Читати матеріал російською

Україна має кілька планів дій щодо вирішення військового конфлікту з Росією на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 4 жовтня.

"У нас є і план "А", і план "Б". Першийсісти і досягти тієї домовленості, яка б виконувалася Росією. Якщо це план не спрацює, тоді ми повинні розуміти, що залишається останній план, як зробити так, щоб через наш кордон не пройшли терористи", – розповів він.

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Пристайко розповів про запасний план щодо Донбасу

Пристайко розповів про запасний план щодо Донбасу

Скріншот з відео

Запасний план Пристайко розкривати не став, посилаючись на конфіденційність. "Специфіка моєї роботи не дозволяє розповісти все, що вирішується в закритих кабінетах", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко розповів, що буде з жителями Донбасу, які опиняться в сірій зоні після розведення сил.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Нэзабаром Сравні
мистер Фикс,у вас есть план?оу..у меня целый мешок плана!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Ду.рачок, Россия ничего выполнять не обязана, являясь таким же гарантом соглашений, как Германия и Франция) что ж вы им не указывайте что то "выполнять" дЭбилы
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
да нет у вас никакого плана , товарищ Пристайко , зачем выдумывать ? как скажет Путин - так и будет , от и весь "план" ... )))
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