Заліщук отримала посаду в Кабміні: чим займеться

Колишня народна депутатка Світлана Заліщук стала штатною радницею прем'єр-міністра України Олексія Гончарука із зовнішньоекономічних питань.

Про це вона повідомила в Facebook, уточнивши, що відповідну посаду зайняла в п'ятницю, 8 листопада.

"Новий етап. З учорашнього дня офіційно працюю штатним радником прем'єр-міністра України з питань зовнішньої політики", – поділилася вона.

Світлана Заліщук ФБ Світлани Заліщук

Також екснардепка розповіла, що буде входити в її обов'язки на новій посаді.

"У команді прем'єра я буду відповідати за підготовку його міжнародних зустрічей і міжнародних візитів у тісній координації з МЗС та віцепрем'єром Дмитром Кулебою. Моїми головними kpi будуть успішні контакти голови уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інститутами і дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародного співробітництва України, допомога в залученні інвестицій, сприяння ефективному економічному співробітництву між державами. Окремо виділю боротьбу за наше європейське майбутнє й енергетичну безпеку", – наголосила Заліщук.

Вона також повідомила, що знайома з Гончаруком з "домайданних часів", вірить в його наміри і цінності і хоче посилити його на зовнішньополітичному фронті.

"Останні три тижні ми встигли попрацювати разом і провести з десяток міжнародних двосторонок. Для мене як завзятого єврооптиміста було принципово переконатися, що прем'єр кожну зустріч, навіть якщо вона без преси, починає з тези про те, що європейська і євроатлантична інтеграція – це частина політичного ДНК України, і головний орієнтир реформ нового уряду", – зазначила Заліщук.

Відомо, що Світлана Заліщук у 2014 була народним депутатом від БПП, а також членом міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти".

У лютому 2019 разом з тодішніми нардепами Мустафою Найємом і Сергієм Лещенком вийшла з БПП. На парламентських виборах у 2019 балотувалася як самовисуванець по округу №199 в Черкаській області, але не пройшла в Раду.

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