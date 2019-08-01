"Залежний від Кремля!" Портников пояснив, навіщо Зеленський потрібен Лукашенку

Сенсу в переговорах президентів України й Білорусі Володимира Зеленського і Олександра Лукашенка не існує.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо", зазначивши, що, їх зустріч стала одним з пріоритетів для нового українського глави.

"Точно так само, як сам Зеленський не багато може змінити в політиці, тому що залежить від підтримки США і допомоги Заходу, Лукашенко не здатний на серйозні кроки - тому що повністю залежить від Кремля. Перш за все економічно", - написав він.

За словами журналіста, розмови з українськими президентами - що і поїздки в Китай або Венесуелу – Лукашенко завжди використовував для того, щоб вигідно продати Москві свій суверенітет.

Лукашенко і Зеленський

"Свої контакти з українським колегою Лукашенко буде демонструвати в якості чергового доказу здатності приймати самостійні рішення і діяти всупереч Москві. Але як тільки зможе обміняти цю самостійність на гроші з Росії - про Зеленського в Мінську більше не будуть згадувати. Навіщо він потрібен, раз грошей не дає?" - підкреслив Портников.

Він пояснив, що потрібно зрозуміти просту річ: Лукашенко не запобігає російському нападу з території Білорусі, це чергова українська ілюзія.

За словами журналіста, Путін не нападає з території Білорусі не тому, що йому заважає Лукашенко, а тому, що це не потрібно самому Путіну.

"З боку Чернігівської області Путін теж не нападає, правда? Путіну сьогодні цілком вигідний статус Білорусі як держави-сателіта - тому з її території не будуть відбуватися ніякі дії по відношенню до України або інших країн. Поки що не відбуватимуться. І Путін нападає там, де є достатня кількість населення і представників місцевої еліти, які здатні підтримати агресію. Все досить просто, все залежить насправді від самих українців і їх готовності до опору. Лукашенко тут абсолютно ні до чого" , - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня відбулася телефонна розмова Лукашенка із Зеленським. Вони наголосили на важливості подальшому розвитку двостороннього співробітництва в таких сферах, як аграрне виробництво і харчова промисловість, транспорт і транзит.

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