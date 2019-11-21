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21 листопада • оновлено в 13:37
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Скандал із нардепом-педофілом зі "Слуги народу": розкрився кричущий нюанс

1.1т
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Нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова, у якого знайшлася судимість за зґвалтування неповнолітньої, не зможуть виключити із фракції "СН".

Про це повідомив депутат Верховної ради України Ради VIII скликання, ексзаступник голови комітету ВРУ з питань Регламенту та організації роботи парламенту Олег Купрієнко, передає УНН.

За його словами, регламент Ради не передбачає "призупинення" членства у фракції партії.

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Роман Іванісов

Роман Іванісов

Гордон

"Якщо народний депутат самостійно виходить з фракції, якщо він мажоритарщик – йому нічого за це не буде, якщо він списочник – рішенням з’їзду партії його позбавлять мандату", – сказав він.

Однак додав, що все можливо, якщо на це буде політична воля керівництва держави.

"Якщо фракція виключить із фракції, тоді людина залишається народним депутатом, але він уже не член фракції", – підкреслив Купрієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

  • Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

  • Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.

  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Роман Іванісов
Місце
Україна
Теги
секс скандал Партія Слуга народу Верховна Рада України зґвалтування депутат
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