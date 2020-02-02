Залежить від народу: глава "Голосу" вказав Зеленському на проблему з референдумами

Для проведення референдумів в Україні президент Володимир Зеленський повинен мати чітку стратегію і плани, інакше вони можуть нашкодити.

Таку думку висловив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю НВ, заявивши, що президент намагається приймати рішення виходячи з думки українців, щоб сподобатися їм.

"Практика соцопитувань і референдумів працює там, де уряд і президент мають стратегію і ряд рішень, які вони соцопитуваннями і референдумом перевіряють на підтримку. Робити навпаки, питаючи у народу, що важливо, і виходячи з цього будувати політику в країні – практика невдала і хаотична", – вважає нардеп.

"Питання порядку денного визначаються не важливістю, а тим, наскільки вони популярні або непопулярні у народу", – обурився він.

Володимир Зеленський ОП

Як писав OBOZREVATEL, раніше Рахманін пояснив, чому в Україні "війна проти Зеленського", закликавши президента "не загравати з агресором".

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