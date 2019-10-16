Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз назвал вопрос Крыма "закрытым", отреагировав, таким образом, на инициативу президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос Крыма в "нормандском формате".

Впрочем, такая реакция вполне предсказуема – и от Пескова, и от любого другого российского чиновника. После 2014 года, когда "Республика Крым" и Севастополь были включены в российскую Конституцию в качестве субъектов федерации, никто в России не может ответить вам иначе, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

И это, на самом деле – главная проблема российско-украинских отношений. Крым, а не Донбасс. Вопрос о будущем Донбасса рано или поздно будет урегулирован. Возможно, не при президенте Зеленском и президенте Путине, а при их преемниках. Возможно, при преемниках преемников – но будет урегулирован. Возможно, стрелять на Донбассе прекратят еще раньше. Все это – вопросы ближайших десятилетий, возможно, даже и лет. А вот Крым…

А вот Крым, думаю, на долгое время останется главным вопросом. И отнюдь не только вопросом, который Москва не захочет обсуждать с Киевом при любом российском и любом украинском президенте. А вопросом, который не даст нормализовать российско-украинские отношения – чтобы об этом ни думали "доброжелатели" России в самой Украине.

Мне могут возразить, что руководство Молдовы прекрасно общается с руководством России, несмотря на фактическую оккупацию Приднестровья. И что российско-грузинские отношения время от времени улучшаются, несмотря на фактическую оккупацию Абхазии и Южной Осетии и даже признание Россией независимости этих двух грузинских автономий.

Для Кремля, судя по всему, закрыт не только вопрос Крыма. Вопрос нормализации российско-украинских отношений для Кремля тоже закрыт

Но Россия никогда не претендовала на территорию Приднестровья и всегда признавала территориальную целостность Молдовы. С Грузией вышло иначе, однако и в этом случае Россия не считает оккупированные территории этой страны частью своей территории. Похоже, Приднестровье или Абхазия – это не Крым, это Донбасс спустя десятилетия после агрессии.

А Крым – это Крым. Аналогов в послевоенном международном праве у российской аннексии попросту нет. И даже если предположить, что украинцы изберут своим президентом откровенного коллаборациониста, этому другу России все равно придется совершить визит в страну, которая оккупирует часть территории его Родины. И с ним в Москве будут отказываться обсуждать даже сам факт этой оккупации. Потому что с российской точки зрения проблема Крыма решается просто – соответствующими изменениями в Конституции Украины или – что еще лучше – присоединением самой Украины к России. И тогда все опять окажутся в одном государстве, с одним президентом – Путиным.

Понятно, что это – политический бред. Но именно поэтому стоит признать, что Дмитрий Песков сказал правду. Для Кремля, судя по всему, закрыт не только вопрос Крыма. Вопрос нормализации российско-украинских отношений для Кремля тоже закрыт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся