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16 жовтня • оновлено в 16:00
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Закрытый вопрос между Украиной и Россией

5.7т Читати матеріал російською

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз назвал вопрос Крыма "закрытым", отреагировав, таким образом, на инициативу президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос Крыма в "нормандском формате".

Впрочем, такая реакция вполне предсказуема – и от Пескова, и от любого другого российского чиновника. После 2014 года, когда "Республика Крым" и Севастополь были включены в российскую Конституцию в качестве субъектов федерации, никто в России не может ответить вам иначе, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

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И это, на самом деле – главная проблема российско-украинских отношений. Крым, а не Донбасс. Вопрос о будущем Донбасса рано или поздно будет урегулирован. Возможно, не при президенте Зеленском и президенте Путине, а при их преемниках. Возможно, при преемниках преемников – но будет урегулирован. Возможно, стрелять на Донбассе прекратят еще раньше. Все это – вопросы ближайших десятилетий, возможно, даже и лет. А вот Крым…

А вот Крым, думаю, на долгое время останется главным вопросом. И отнюдь не только вопросом, который Москва не захочет обсуждать с Киевом при любом российском и любом украинском президенте. А вопросом, который не даст нормализовать российско-украинские отношения – чтобы об этом ни думали "доброжелатели" России в самой Украине.

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Мне могут возразить, что руководство Молдовы прекрасно общается с руководством России, несмотря на фактическую оккупацию Приднестровья. И что российско-грузинские отношения время от времени улучшаются, несмотря на фактическую оккупацию Абхазии и Южной Осетии и даже признание Россией независимости этих двух грузинских автономий.

Для Кремля, судя по всему, закрыт не только вопрос Крыма. Вопрос нормализации российско-украинских отношений для Кремля тоже закрыт

Но Россия никогда не претендовала на территорию Приднестровья и всегда признавала территориальную целостность Молдовы. С Грузией вышло иначе, однако и в этом случае Россия не считает оккупированные территории этой страны частью своей территории. Похоже, Приднестровье или Абхазия – это не Крым, это Донбасс спустя десятилетия после агрессии.

А Крым – это Крым. Аналогов в послевоенном международном праве у российской аннексии попросту нет. И даже если предположить, что украинцы изберут своим президентом откровенного коллаборациониста, этому другу России все равно придется совершить визит в страну, которая оккупирует часть территории его Родины. И с ним в Москве будут отказываться обсуждать даже сам факт этой оккупации. Потому что с российской точки зрения проблема Крыма решается просто – соответствующими изменениями в Конституции Украины или – что еще лучше – присоединением самой Украины к России. И тогда все опять окажутся в одном государстве, с одним президентом – Путиным.

Понятно, что это – политический бред. Но именно поэтому стоит признать, что Дмитрий Песков сказал правду. Для Кремля, судя по всему, закрыт не только вопрос Крыма. Вопрос нормализации российско-украинских отношений для Кремля тоже закрыт.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Крым.Реалии
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Крым, это фантомные боли. Надо ответить на простой вопрос- для чего гражданам Украины Крым? Сразу оговорюсь, ответ "это наша земля" не принимается.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Шапиро Женька, .............Крым - дотационная гиря на укробюджете.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Вперёд Смотрящий:"Надо ответить на простой вопрос- для чего гражданам Украины Крым?" Хороший вопрос, но тяжёлый. Вроде, как зачем соседу его кошелёк?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Помнить о Крыме не вредно. Всегда хорошие воспоминания.) Но! Слова Севастополь и база НАТО несовместимы. Вот об этом Зеленскому нужно помнить прежде всего. В принципе можно внести в нормандский формат вопрос Одессы и других исторически русских городов, которые наверное скоро выйдут из состава Украины, если укр.политики так и будут затягивать минские соглашения.
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Белый господин
Белый господин
Шапиро Женька, Израиль забил на решения СБ ООН, США вообще никого не признают, НАТО бомбит Ливию и лишь у Евгении какие-то фантомные боли о каких-то международных законах. Окстись. Нет уже ничего.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Стук Кастрюль:"Слова Севастополь и база НАТО несовместимы. " Вот именно! Это, как Россия и уважение к международным законам. Оксиморон какой-то.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Шо за пораженческие разговоры о примирении ,он наверное тоже сепар. )
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