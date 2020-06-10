Позвонил знакомый:

- Привет, Леша!

￼- Привет, Саня! Сто лет не слышались.

- У меня к тебе конфиденциальная просьба.

- Ну давай.

- У моей жены свой магазин одежды. Магазины хоть и разрешили открыть, но продажи на нуле. Она и девочек продавцов распустила, и аренду ей немного уменьшили, и Сама она сидит там за прилавком целыми днями, но людей нет.

- Да, сейчас у всех так.

- От этого всего у неё началась глубочайшая депрессия. Все время думает об этом, умножает, делит, считает убытки. Короче, капец. Чтобы заснуть - принимает снотворное - иначе не спит. Честно, мне больно смотреть - она туда за 10 лет всю душу вложила.

- Чем помочь?

- Слушай, можешь ты или кто из твоих заглянуть туда как покупатели и купить что-нибудь.

- Конечно.

- Ты не подумай. Я все компенсирую. Ты же знаешь, у меня деньги есть. Просто у меня она брать не будет, а ей морально надо этот кризис пережить. Иначе, сломает это ее сильно.

Вы знаете, что такое падать вниз?!

Я знаю.

Я знаю, что такое стоять самому за прилавком, потому что себе платить не надо.

Я знаю, как это - уметь продавать, любить своё дело, но НИКТО не заходит за весь день.

Я знаю, как это думать ночами куда первее платить те крохи, которые остались.

Я знаю, как это просить рассрочку и получать от одолённый отказ.

Я знаю.

Как это, увольнять лучших, потому что нечем рассчитаться с ними за вчера и выезжать из помещения, поджав хвост, не имея денег даже на демонтаж и транспортировку оборудования.

Вирусом он хотел заболеть.

Вот бы таких предпринимателей как Она закрыть бы в этом микроавтобусе с Зеленским. Пусть бы пару часов послушал.

Поверь.

Тебе бы боты Порошенко показались бы Ангелами.

А ещё.

После бравого рассказа Шмыгаля в конце мая про Стратегию для бизнеса. Нужно дать слово на Кабмине таким предпринимателям, которые не спят без снотворного. Он та поди спит ночами хорошо.

500 тысяч мест-то создал ведь уже.

Поехал я сегодня.

И ох*ел.

Киев. Крещатик.

Валом пустых помещений там, где их не должно быть.

Мне кажется, власть не осознаёт реальный масштаб кризиса и безработицы, который уже ТУТ.

Они думают, что 5000 новых безработных каждый день - это где-то далеко.

Они думают, что стратегию поддержки бизнеса можно писать месяцами.

Они думают, что все как-то само собой решится и у людей в носках лежат миллионы.

Придурки.

Посмотрите видео.

Я снял его сегодня в самом центре Киева, в подземном ТЦ Метроград под Бессарабкой.

Очевидно.

Как минимум у 30% малых бизнесов в стране не было никакой подушки. Жили с колёс. Что продали, тем и заплатили аренду и зарплаты. А остаток, как обычно, пустили на новую закупку.

За каждым этим пустым помещением, был сам предприниматель, его семья, удаленный бухгалтер, два-три продавца, их семьи, их поставщики, их семьи и их сотрудники.

Каждый такой закрытый магазинчик – это десяток рабочих мест. И это в сердце Киева, где самое большое население, где у людей самые высокие ЗП, где какие-никакие иностранцы и приезжие.

Что же тогда по стране?!

А, Саня молодец!

Вот бы каждому украинскому предпринимателю вместо Шмыгаля вот такого заботливого Саню.

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