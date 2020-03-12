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13 березня • оновлено в 02:41
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Закриття кордону України: стало відомо про нове засідання РНБО щодо коронавірусу

2.3т
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Рада національної безпеки і оборони України 13 березня проведе засідання, присвячене ситуації з коронавірусом.

Про це з посиланням на свої джерела повідомили декілька видань.

Закриття кордону: стало відомо про нове засідання РНБО щодо коронавірусу

За даними ZN.UA, засідання відбудеться в п'ятницю, 13 березня, о 12:30. На ньому обговорюватимуться заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу в Україні.

Водночас "Українська правда" уточнює, що планується розглянути питання закриття кордону. Вирішуватимуть, в якому саме форматі це можна зробити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано ще два випадки зараження коронавірусом. Всього вже троє людей захворіли.

Також по всій країні оголошено карантин. Влада вирішила закрити більшу частину пунктів пропуску на кордоні. Точна кількість поки невідома, уточнюється лише, що їх буде близько 70%.

Карантинні заходи запроваджено і у Верховній Раді. Туди допускатимуть тільки нардепів, їхніх помічників і співробітників Апарату.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Поздно, Алкаш уже слинял.Накануне допроса экс-президент «незалежной» Петр Порошенко покинул страну. Информацией об этом поделились адвокаты политика. Отмечается, что допрос должен был состояться сегодня, 13 марта, в Госбюро расследования. Предполагается, что после этого Порошенко должны были арестовать.
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