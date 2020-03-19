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19 березня • оновлено в 17:55
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Закриття кордонів з Україною: запущений процес, який неможливо зупинити

5.5т
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Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заявив про "закриття кордонів з Україною"

Цього рішення слід було очікувати – навіть якщо українська влада могла зволікати із закриттям лінії розмежування з політичних причин, окупаційна влада просто не могла упустити надану можливість, пише Віталій Портников для espreso.tv.

В цьому і полягає парадокс моменту. У той час, як в офісі президента України можуть міркувати про те, як використовувати ситуацію для реалізації домовленостей з Москвою, в адміністрації президента Росії працюють над перетворенням окупованих територій в "повноцінні держави". Ще вчора жителі окупованих територій, як і сусідніх районів Донецької та Луганської областей могли сприймати лінію розмежування як прикру перешкоду для поїздок. А з завтрашнього дня це буде повноцінна "державний кордон", причому – кордон на замку.

При цьому ніхто не скаже вам, коли ця межа відкриється. І яким буде світ у той момент, коли вона відкриється. І на яких умовах вона відкриється. Але ясно, що з кожним днем перебування в ізоляції жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей будуть все більшою мірою відчувати себе в особливому просторі. Більше не буде потоків людей з одного боку в іншу, більше не буде українських пенсій. А якщо кордону закриє і Росія, то тільки російський паспорт може виявитися в недалекому майбутньому можливістю для переміщення з "народних республік". Так, залишаться ще розмови з родичами і друзями. Але про що говоритимуть люди? Про політику? Та ні, про епідемію і про виживання.

Коли ми говоримо, що після короновіруса світ може стати зовсім іншим – і Україна може стати інший, ми повинні розуміти, що ми зіткнемося з абсолютно іншим Донбасом. Що Кремль зробить зараз все, щоб скористатися ситуацією і в ще більшому ступені відірвати захоплений Донбас від України. Заява Пушилін Денис Володимирович – це тільки початок процесу, який, до того ж, зараз ніхто не зможе зупинити.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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. Талисман
. Талисман
Хоть что-то полезное зделало Ордло!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во всём есть положительные моменты, наступила ситуация, когда ц_а_п_ьё уничтожив и разворовав предприятия и инфраструктуру переходит к этапу утилизации лишних ртов. Русские своих не бросают, они их после ненадобности уничтожают.
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Ukr Igore
Ukr Igore
UaDonetsk Umka, Хоч шось толкове приніс коронавірус. Хай він нас не чипає а тих хай вразумить.
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