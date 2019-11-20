"Закрити всю шваль": Разумков відреагував на гучний скандал з Юзіком

Аудіозапис розмови з поліцією народного депутата з "Слуги народу" Юрія Корявченкова відомого як Юзік з "Кварталу 95" потрібно перевірити на справжність.
Про це заявив глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає " Дніпровська панорама ".
"Нам належить ще перевірити справжність аудіозаписів з ресторану Кривого Рогу і вислухати коментарі від учасників цього запису. Давайте почекаємо, поки ймовірні учасники цієї зустрічі підтвердять або спростують факт її проведення", – зазначив спікер парламенту.
Разумков додав, що поки фракція по "скандальній розмові" не збиралася.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", опублікував аудіозапис розмови колишніх однопартійців з начальником поліції Кривого Рогу, в якій останнього інструктували, що і з ким "вирішувати". Так, на записі чітко чути голос нардепа Юрія Корявченкова.
Юрій Корявченков
Відзначимо, що в розмові поліцейський запитував у "слуг", що робити якщо хтось влізе в роботу і скаже "закрити всю цю шваль".
Детально про даний скандалі читайте в матеріалі OBOZREVATEL .
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